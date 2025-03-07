王薀自稱「上師」如神佛　科技大亨、退休官員都是信徒

記者黃翊婷／綜合報導

作家王薀（本名王江鎮）涉嫌虐死記錯帳的蔡姓女會計，引發社會大眾關注。王薀自稱為該宗教團體的「上師」，位居至高無上、萬人擁戴的地位，他的信徒除了藝人李威之外，還有交通部退休副組長李宸宇、科技公司總經理呂莉芳等等，雖然他至今仍不認罪並要求交保，但還是被法官裁定繼續羈押禁見。

▲王薀至今仍未認罪。（圖／記者劉昌松攝）

王薀因懷疑蔡女弄錯帳，害他損失數百萬元，於是在2024年5月間指示3名核心女信徒幹（讀音同韓）子昀、游秀鈴、梁碧茵，與其他信徒一起霸凌蔡女、逼迫道歉，同年7月間甚至召開批鬥大會，要求蔡女不斷起身、下跪長達3小時，導致蔡女因橫紋肌溶解症慘死。

而隨著檢警進一步調查，赫然發現當日參加批鬥大會的信徒中，除了藝人李威，竟然還有交通部退休副組長李宸宇、科技公司總經理呂莉芳等人。事件曝光之後，掀起社會大眾關注。

王薀本名王江鎮，早年經商，懂風水也懂道佛茶藝、太極、少林武學，著有《愣嚴經蠡測》等宗教書籍，因而獲得不少高知識信徒支持，他還自稱「上師」，位居至高無上、萬人擁戴地位，信徒深信在他的指導下，可以祛除災厄疾病，所以每次聚會時，信徒都不敢對神佛般存在的他有任何質疑。

▲圖為精舍命案曝光後，特警前往王薀住家逮人的畫面。（圖／記者邱中岳翻攝）

北檢6日偵結此案，並起訴包含王薀、3名核心女信徒在內共13人，3名女信徒被法官裁定繼續羈押禁見。王薀則是最後應訊的人，他不肯認罪，還哽咽求交保，聲稱自己在過去20年內3次救了蔡女，如今蔡女不幸往生，「我比任何人都難過」，他已經70歲了，眼睛在晚上幾乎看不見，創立的協會也早已無力管理，但他願意解散協會，希望能以其他方式代替羈押。

不過，法官當庭反問王薀，「你剛剛不是說已經對協會沒有控制力了」、「你剛剛是不是邊看螢幕邊說」，2個問題便點出王薀說詞中的漏洞，最終仍認定他犯罪嫌疑重大，有勾串滅證之虞，裁定繼續羈押禁見，可抗告。