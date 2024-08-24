徐瑞希控「助長財團剝削移工」怒退黨　黃珊珊自清：並非事實

▲民眾黨立委黃珊珊。（圖／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

前公視董事、2024民眾黨不分區立委提名人徐瑞希，今（24日）發表退黨聲明，並指控同黨立委黃珊珊「代理財團仲介法務，助長財團剝削移工」以及「主導提案立法，並擠下其他優先法案」。對此，黃珊珊回應，自己曾當仲介公司的委任律師，但受委託的案件法院已判決無罪，此外，從黨團各優先法案的立法歷程，也沒有所謂「擠下其他優先法案」之事。

針對徐瑞希退黨一事，黃珊珊表示，尊重她個人的生涯選擇。不過，對於徐瑞希在退黨聲明中提到，「黃珊珊代理財團仲介法務，助長財團剝削移工」以及「主導提案立法，並擠下其他優先法案」等說詞，黃珊珊強調，並非事實。

▲前公視董事、2024民眾黨不分區立委提名人徐瑞希。（圖／ETtoday資料照）

黃珊珊指出，過去擔任律師時，曾經接受仲介公司委任成為訴訟代理人，業經法院依相關事實判決無罪定讞。此外，關於徐瑞希提及的「主導提案立法」，黃珊珊認為，應該是在說「融資公司專法」。



至於，「融資公司專法」的立法目的，黃珊珊表示，是為了遏止融資公司所導致的亂象，在法案中明確規定融資公司的成立條件、負責人資格、業務員資格。

黃珊珊進一步說明，此專法也明確規定融資公司核貸、放貸的條件、手續費或違約金的計算方式，同時，對後續債務催收的方式與手段有明確規定，並且對違規者也訂有罰則。

最後，黃珊珊強調，台灣民眾黨版的「融資公司專法」是在今年7月12日、本屆第一會期最後一次院會一讀，在此之前，民眾黨團財政委員會之優先法案包括財劃法、預算法等均已提出一讀，因此沒有所謂「擠下其他優先法案」之事。

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