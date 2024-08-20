談不肖移工仲介「債務綑綁」　她質問黃珊珊：核心價值為何？

▲民眾黨不分區立委提名人徐瑞希。（圖／ETtoday資料照）

實習記者歐承翰／台北報導

民眾黨不分區立委提名人徐瑞希今（20日）在臉書發文，直指社會對競選資金的疑慮，不是政黨家務事，黨應限期釐清帳務補正，給選民交代，而長期關注外籍移工勞權的她，昨天也在臉書問民眾黨立委黃珊珊，指她的律師事務所代理「力通集團」的法務，而該公司是台灣最大的移工仲介，過去曾遭指控人口販運，並以高利貸掌控移工，徐質問，「黃珊珊的核心價值為何？」

前公視董事、台灣外籍工作者發展協會理事長徐瑞希在臉書發文質問黃珊珊，「債務綑綁」產業一條龍地剝削移工，「她說，如果不是『蔣爸』借錢給那些外勞，那些外勞怎麼能來台灣工作賺錢？」，所以她要請教黃珊珊立委的核心價值是？

徐瑞希指出，據《報導者》關於移工高利貸的調查報導指出，有不肖的台灣移工仲介公司，在菲律賓、泰國、印尼等移工來源國設立貸款公司，高利貸款給要來台灣工作的移工，透過其台灣的仲介母公司或在台灣設財務索債集團，一條龍的剝削、掌控移工。此外，在台的財務集團，也以高利貸給在台灣工作但急需用錢的移工，但因為將借款匯到國外再轉回台灣的繞道作法，利息（含手續費等）高達80至150％，避開台灣規定的20％重利罪。

徐瑞希提到，根據「台灣製造：高明的移工債務剝削鏈」揭示，「力通人力仲介」老闆蔣德明在菲律賓成立E-cash貸款公司，找當地人作為名義上的負責人，專門提供來台移工貸款，力通的會計又同時管理三家公司的資金調度，雖曾經被控人口販運，但最後被高等法院判決無罪。

徐瑞希表示，2010年初期，台灣曾經有6件由各地檢察官以「重利罪」、「人口販運」起訴財務公司的案件，最終都被判無罪，檢察官也不再立案調查受債務剝削的移工，上述就是國際勞工組織（ILO）稱之為「債務綑綁」（Debt bondage）的典型手法，而這也是造成外籍移工「強迫勞動」的主因、人口販運的類型，更是國際所譴責的人權議題。

▼徐瑞希爆黃珊珊是台灣最大移工仲介公司的法務，但該公司曾遭控剝削移工。（圖／記者屠惠剛攝）