iPhone鍵盤找不到「÷」？其實藏在日文鍵盤裡　網曝1招更快打出來

▲如果使用日文鍵盤，長按5即可選按「÷」。（圖／記者曾筠淇翻攝）

網搜小組／曾筠淇報導

想要打出「÷」，卻發現在iPhone鍵盤上找不到？近日有網友發文表示，iPhone能打的符號明明很多，但偏偏就是沒有「÷」，大家都怎麼解決這個問題呢？貼文曝光後，不少網友都建議，不妨使用「替代文字」來設定，這樣就方便許多。

有網友在PTT的iOS板上，以「iOS不能打『÷』的問題」為標題發文，提到iPhone的鍵盤上缺少「÷」，雖然這是一個老問題，但在網路上搜尋並未找到相關討論，而且Google查詢到的方法也未能解決他的問題。

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原PO表示，他過去使用三星手機時，就沒碰到這個問題，然而，改用iPhone後，才發現鍵盤上的符號雖多，但卻少了「÷」。後來，他試圖打出「除」這個字來解決，但顯示出來的卻是emoji，因此，他有時會在Google上搜尋除號，然後複製貼上，但就是麻煩了些，大家平時都怎麼解決這個問題？

貼文曝光後，不少網友留言分享，「用替代文字應該可行」、「替代文字設定一下就好」。還有網友回應，「好奇什麼情況下會需要高頻率打÷這個符號呀？就算有，使用『/』替代應該算是通用的認知吧」、「我第一個想法也是用日文打，可以耶」、「手機內建的日語輸入法有÷」。

▲「替代文字」讓打字更方便。（圖／記者曾筠淇翻攝）

至於要如何設定替代文字？可參考以下步驟：

1.點開「設定」



2.找到「一般」並點入「鍵盤」



3.點入「替代文字」後按右上方的「+」



4.輸入需要的字詞（例如÷）



5.設定輸入碼（例如ㄔㄏ）



6.設定完畢後，未來在鍵盤打上「ㄔㄏ」即會顯示「÷」