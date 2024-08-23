台北「突然一片黑」畫面曝！狂打雷又閃電　網友愣：電腦直接重開

▲台北本來還算亮。（圖／攝自YouTube／Taipei Travel Live Cam 台北觀光即時影像 ）

記者曾筠淇／綜合報導

中央氣象署今（23日）下午1時53分針對新竹縣、台北市、桃園市、新北市、宜蘭縣5縣市發布大雷雨即時訊息。除了下大雨外，稍早也打雷、閃電，引發網友熱烈討論，「室內有閃一下」、「雷超大！怕」、「原來不是錯覺」。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「剛剛北部都閃了一下」為標題發文，提到剛剛他在室內時，留意到電燈閃了一下，事後詢問幾個朋友，也都有「閃」一下的狀況。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文底下，也有不少網友表示，「基隆有閃」、「喵的，電腦直接重開」、「台北市中正區電燈閃了一下」、「有閃一下」、「沒使用的電器先拔再說」、「內湖有閃」、「板橋有閃」、「有耶」。還有網友回應，「2:30就天黑了」、「內湖大暴雨」。

▲稍早突然變得很暗。（圖／攝自YouTube／Taipei Travel Live Cam 台北觀光即時影像 ）

另有網友透露，他稍早使用PTT時，一度斷線連不回來。其他網友也紛紛回報，「有，剛剛有斷線」、「有欸」、「對」、「對，莫名斷線」、「斷線了」。

此外，根據「台北市政府觀光傳播局-台北旅遊網即時影像官方頻道」發布的「象山看台北」即時影像，可見台北本來雖然陰陰的，但也還算亮，直到下午2時許突然被烏雲籠罩，之後更因暴雨，畫面變得非常霧、非常黑，快要看不見台北101。