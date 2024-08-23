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美副總統賀錦麗政績爭議一次看　智庫：對台政策延續拜登政府

▲賀錦麗出席民主黨全代會，正式接受提名，成為民主黨總統候選人。（圖／路透）

▲賀錦麗出席民主黨全代會正式接受提名，成為民主黨總統候選人。（圖／路透）

文／中央社記者石秀娟芝加哥23日專電

美國民主黨總統候選人賀錦麗22日正式接受民主黨提名。她擔任副總統3年多，主責與國家安全相關的任務包括中美洲移民非法跨越美墨邊界、人工智慧運用規範，以及應對中俄發展太空武器的挑戰。

美國總統拜登（Joe Biden）放棄連任後多次肯定賀錦麗（Kamala Harris），認為她絕對能成為了不起的總統，對小他一世代的賀錦麗不吝盛讚。記者採訪學者及整理資料，檢視她在副總統任內3大國安任務作為及爭議。

非法移民跨越邊界

非法移民透過美墨邊界入境無疑是賀錦麗最大的包袱。共和黨總統候選人川普（Donald Trump）猛攻拜登政府邊界鬆散，非法移民人數創新高。他和共和黨人將賀錦麗封為「邊境沙皇」，指她是主責者，應負最大責任。

拜登上任兩個月後，責成賀錦麗和墨西哥及俗稱「北方三角」的瓜地馬拉、宏都拉斯及薩爾瓦多協商，以減少大量試圖經墨西哥進入美國的民眾。白宮稱之為「解決中美洲非正常移民策略」。

賀錦麗當年7月訪問瓜地馬拉，向瓜國民眾喊話：「不要來，不要來。美國會執法保護邊界」、「如果你們來到我們的邊界，將會被拒絕入境」。這番話引起人權團體批評，在瓜國也引起反感，認為她沒有同理心。

賀錦麗當時受訪也被認為失言。記者問她為何上任後還沒去邊界，她說：「我也還沒去歐洲。」隨後補充，她在瓜國是為處理民眾冒險非法移民的「根源」問題。

▲▼ 美國民主黨20日在芝加哥舉辦的全代會上正式確認副總統賀錦麗為2024民主黨的總統候選人。（圖／路透）

▲非法移民透過美墨邊界入境無疑是賀錦麗最大的包袱。（圖／路透）

華府智庫「外交關係協會」（CFR）研究員羅賓森（Linda Robinson）說，稱賀錦麗為「邊境沙皇」並不正確。邊境是國土安全部的工作，賀錦麗是協助「北方三角」解決犯罪、貧窮、失業等民眾出走的原因。

羅賓森說，賀錦麗促成政府、民間投入52億美元（約新台幣1681億元），協助移民來源國解決社會問題，並在該地設辦公室供民眾申請庇護，避免冒險穿越叢林或被人口販子剝削。但近來非法移民來自更多國家，包括委內瑞拉等地區。

為處理邊界議題，拜登政府與民主黨幾度退讓，年初終與共和黨奧克拉荷馬州聯邦參議員藍福特（James Lankford）達成協商，2月共同提出加強邊界管理的法案。

該法案卻在川普一聲令下，多數共和黨員不願支持，擱置至今。川普曾公開說，是他擋下法案，因為通過法案等於「給激進左派民主黨一份禮物」，對他不利。

人工智慧運用規範

生成式人工智慧ChatGPT在2022年問世後，拜登政府也加快研擬監管AI技術應用的腳步。羅賓森說，拜登將這個任務交給賀錦麗，她帶領白宮的科技政策辦公室，與各聯邦機構、科技業者及慈善組織協商，提出多項倡議。

羅賓森表示，在這個基礎上，拜登去年簽署首項AI行政命令，為美國監管AI技術運用「邁出第一步」，後續還有很多工作需國會立法執行。根據白宮資料，約10個慈善基金會承諾投入兩億美元，將AI運用於促進公共利益。

她指出，賀錦麗去年底代表美國出席在英國舉辦的全球第一屆人工智慧安全峰會。賀錦麗當時說明美國對AI運用的願景和原則，宣示將推動全球合作，建立兼顧AI發展，同時避免產生潛在危害的新規範。

曾任美國白宮科技政策辦公室主任的尼爾森（Alondra Nelson）對美聯社說，賀錦麗出身加州灣區、曾任加州檢察官，對矽谷有一定的了解，也早與科技領袖建立關係，她的參與使得有關AI風險的討論能顧及全面向。

▲賀錦麗出席民主黨全代會，正式接受提名，成為民主黨總統候選人。（圖／路透）

▲賀錦麗出身加州灣區，曾任加州檢察官。（圖／路透）

太空競賽

賀錦麗也擔任白宮國家太空委員會（National Space Council）主席。羅賓森說，賀錦麗負責協調涵蓋民用、商業和國家安全領域的政策，包括太空探索、太空工業基礎。最重要的是應對來自中國日益成長的衛星、反衛星能力威脅，這些能力對現代戰爭、日常通訊和商業至關重要。

在7月舉行的阿斯本安全論壇（Aspen Security Forum），多名美國官員提到，俄羅斯、中國投入大量資源發展太空武器，速度驚人，可能對全人類構成威脅。

美國太空司令部（U.S. Space Command）司令懷汀（Stephen Whiting）說，俄羅斯很可能正研究將核武或大規模毀滅性武器放置太空；如果是真的，將影響所有國家的衛星，危及整個人類的生活方式。

中國2007年測試首款反衛星武器，留下的碎片至今仍威脅其他衛星。

美國國防情報局（DIA）局長克魯塞（Jeffrey Kruse）說，中國正積極研發多項太空武器，包括定向能武器（DEW）、電子戰技術及其他反衛星武器技術，美國必須做好準備。

羅賓森說，太空競賽「是非常令人擔憂的領域」，賀錦麗領導的國家太空委員會已提出多項公約，希望推動各國建立太空領域發展的防護措施和安全標準。

▲▼ 美國民主黨20日在芝加哥舉辦的全代會上正式確認副總統賀錦麗為2024民主黨的總統候選人。（圖／路透）

▲從黨綱可看出，賀錦麗對台政策將有很大一部份延續自拜登政府。賀錦麗過去對台政策發言也與拜登一致。（圖／路透）

台灣議題

在台灣議題方面，民主黨日前通過新版黨綱，重申美國的一中政策。

芝加哥智庫「芝加哥全球事務委員會」（The Chicago Council on Global Affairs）民意暨外交政策主任卡夫拉（Craig Kafura）說，從黨綱可看出，賀錦麗對台政策將有很大一部份延續自拜登政府。賀錦麗過去對台政策發言也與拜登一致。

拜登任內5度以較明確方式表達不排除動武保台，都引起美國是否修正「戰略模糊」政策的討論。賀錦麗是否也可能清楚表態？

卡夫拉指出，他預期賀錦麗會維持「戰略模糊」的立場，不會對台海危機提出明確表態的政策聲明。當然她可能即興發言，或在對鏡頭前可能說出很多不同的話，「但我不認為美國的政策會在短期內因此改變」。（編輯：陳妍君）

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