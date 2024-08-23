川普放狠話：不接收美國移民的國家將被徵「高額關稅」

▲川普威脅，若有國家不願接受該國被美國驅逐的移民，那他上任後將對相關國家徵收高額關稅。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國前總統川普22日威脅，若有國家不接受被美國驅逐的移民，那他將對這些國家徵收高額關稅，顯示他一旦重返白宮，就會把移民和貿易政策緊密結合。

據彭博社報導，川普是在22日於亞利桑那州蒙特蘇馬山口（Montezuma Pass）進行競選宣傳時發表上述言論，強調他拒絕與不接受驅逐回去的移民的國家進行貿易，而且還將對他們徵收重稅。

報導稱，川普的言論反映了移民議題仍是川普競選連任的核心，他承諾將在上任後興建美墨邊境牆，並推動史上最大規模的移民驅逐行動。民調顯示，移民問題一直是美國社會的重要議題，而多數美國人普遍都支持遏制移民潮。

除了移民政策，川普也將向敵對方和美國盟友徵收高額關稅作為其經濟政策的關鍵部分。他希望通過進口稅籌集足夠的資金來大幅降低所得稅，而這項變革恐將對美國政府的收入來源和消費品成本產生重大影響。

為了支持他的競選活動，川普近期訪問了美墨邊境，並加強了對現任副總統兼民主黨總統候選人賀錦麗在非法移民問題上的批評。這是川普奪回亞利桑那州選票的努力之一，因為他在2020年的總統選舉中，以1萬多票的微小差距輸掉了這個關鍵搖擺州。