執政100天／卓榮泰從容應對朝小野大困局　軟的更軟硬的更硬

▲行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥、崔至雲、皮心瑀／台北報導

政壇歷來有「百日定江山」的傳統，這段黃金時期會為新總統未來的執政打底，不論是媒體形象還是人民印象，一經定型後即難改變。8月27日將是賴政府的百日關口，行政院長卓榮泰勢必也將受到檢驗。相較強勢的賴總統，實際在前線面對朝小野大困境的卓院長，以柔軟身段勉力維持「理性溝通」底線；而「打詐四法」的通過，也定調卓內閣福國利民優先、積極處理問題的施政風格。但接著而來的預算會期才是真正考驗，「大師兄」如何展現手腕帶領內閣團隊向前行，各界都相當關注。

卓榮泰在民進黨有「大師兄」之稱，在政壇發跡早，擔任過議員、立委、總統府副秘書長、行政院秘書長、民進黨主席到如今的行政院長，歷練豐富。在民進黨顛簸延續執政的時刻，處事從容、身段柔軟的卓榮泰，或許正好是最佳的人選。

政院人士觀察，卓榮泰是一個相當「體貼」的院長，是久經歷練下的一種「周到」，不論是對幕僚、閣員或是出外視察碰到的基層人員，都會特別留意。而不管是帶領內閣團隊或是領導整個國家的專業文官，抑或是在經濟發展方面與企業界的溝通，面面俱到的卓榮泰，也是最好橋樑。

回顧卓榮泰上任3個多月，在朝小野大的嚴峻情勢下，的確做到他所說的「誠意溝通、福國利民優先」，撇除政治攻防的紛擾，「打詐新四法」的通過讓卓內閣有一個相當好的起手式，不僅對黑金槍毒詐宣戰，更要連根拔起徹底剷除。

此外，花蓮震後的重建振興也被卓榮泰列為首要任務之一，不僅親自擔任「0403震災復原重建方案」專案會議召集人，更立下「月月去花蓮」承諾，對後山的重視程度可見一斑。

而近期卓內閣也送出了第一本中央政府總預算案，大致上可分為「照顧」、「發展」2個軸線。在照顧方面，從創新高的8310億社福支出就可看出，當中包括如0到6歲國家一起養、2歲前幼托加強方案以及健保財務負擔、健康台灣政策等。

在發展面，經濟發展項目的預算也來到5380億，涵蓋了均衡台灣基礎建設、五大信賴產業推動方案等。其中，除了本就發展良好的晶片高科技產業外，更大特色是協助中小微企業的發展，目光不只是放在頂尖，也要顧及支持台灣的中小微企業群，讓產業發展更加均衡，打造護國群山。

「院長從基層民代上來，很能理解不同領域民眾的生活型態跟模式，政府在照顧面應該照顧更廣的人群，發展面也希望各行各業有好的發展。」政院人士認為，本就發展良好的高科技業當然要繼續努力，但大多數人更在意中小微企業的發展，這關係到大部分勞工的生活，院長會花多一些資源跟注意力。而體現在預算上，就是預算規模來到116億的中小企多元振興發展方案，相較113年度增加了40億之多。

在行政、立法互動上，外界都不看好民進黨政府在朝小野大的背景下能有多好過，但卓榮泰大多能一眼看穿在野黨立委的企圖、不隨之起舞，並迅速為政策做出最好的答辯，讓備詢過程中少了點火藥味、多點理性溝通。

「立委在打什麼算盤他都知道！」政院人士觀察，很多立委在質詢時往往「很衝」、甚至用挑釁的方式，但卓榮泰過去也當過立委，都知道立委需要的、重視的是什麼，「在立法院大家表現會『不一樣』，但回到地方，其實下鄉視察時大家互動都很好，院長也認為對地方的建設與照顧，不應分黨派」。

而在與閣員的互動上，卓榮泰也少有剁剁逼人、上對下的主從姿態，營造出一種「團隊感」。此次的內閣成員素人比例不少，面對立法院備詢往往深感壓力，但政院人士透露，卓榮泰就曾以自身經驗傳授秘訣，「笑就對了，面帶笑容」，告訴閣員其實立法院沒那麼可怕。

▲卓榮泰分批與民進黨立委會面。（圖／記者周宸亘攝）



賴不退讓、卓不強硬 民進黨：民主制度塑造政治人物的性格

綠委鍾佳濱說，外界太容易因為一個人性格上鮮明的色彩，而去認為這是他的選擇，「錯，我覺得是制度選擇個人，不是個人選擇制度」。鍾說，現在民進黨在國會是相對少數，具有像蘇貞昌院長這種性格的人能存活嗎？那你如果是總統，你會用一個這樣的人嗎？

「所以你看，民主的可貴在這裡。」鍾佳濱說，民主的制度會馴化政治人物，而不是政治人物想要去顛覆民主制度，所以此一時彼一時，賴清德跟卓榮泰的態度不同，「賴說我是三個總統候選人得到最多民意支持的，有需要退讓嗎？因此他很堅持」。

「但卓榮泰不是，國會是藍白佔多數，他幹嘛強硬？甚至說，憑什麼強硬？」鍾佳濱表示，這是民主制度下的結果，是民主制度塑造政治人物的性格，不是政治人物的性格改變民主制度，「所以我就說，在現在的國會態勢，賴清德怎麼會選擇一個像蘇貞昌的閣揆呢？」

國會改革不見卓院長「軟姿態」 國民黨：蜜月期已經過了

國民黨立委李彥秀提到，卓榮泰過去給人的印象是「身段軟」、「人和佳」，也因此，被取了「蘋果」的外號。但是「屁股決定了腦袋」，尤其面對三黨不過半的立院生態，閣揆強硬的態度與立場，往往是「穩住基本盤」「穩住權力」最重要的武器。過去陳建仁給人的印象也是「好好先生」「態度優雅」，但是二月一日擔任看守閣揆後，完全轉型成為「戰狼模式」。

李彥秀舉例，以國會改革法案從討論、表決、覆議到釋憲程序，完全看不到卓榮泰溝通的長才與柔軟的身段，其實就是回到民進黨的基本立場，繼續用議事癱瘓、網軍側翼、街頭施壓的老招式。如果與民進黨過去的閣揆相比較，卓榮泰在態度上起碼保持基本風度，不會說出「我不會像妳那樣袂見笑（不要臉）！」但是，卓榮泰最大的問題，除了背負民進黨僵化的意識形態外，更大問題是整個政府就像隻「無頭蒼蠅」，沒有國政遠見、缺乏橫向溝通、政策反反覆覆，施政缺乏亮點，行政團隊一堆「外星人部長」「誤入叢林的小白兔」，這才是卓內閣最大的問題與風險。

對於卓榮泰的溝通能力，李彥秀進一步指出，特別是地方嫌惡設施，她並沒有抱持太大的希望，舉一個最近的例子，桃園的SRF（固體再生燃料）設廠案，六月，面對質疑，卓榮泰一句「會要求經濟部能夠適度地再加強說明」就推的一乾二淨，桃園鄉親八月頂著酷暑北上到總統府、經濟部前抗議，反對「以發電之名，行燃燒事業廢棄物之實」，請問卓榮泰人在哪裡？政策助推在哪裡？

藍委張嘉郡則提到，卓榮泰是民代出身，比較理解民意的需求，當時颱風淹大水，卓榮泰下鄉到雲林，對於他們提出的需求也立即給予正面回應，目前蜜月期已經過了，也陣亡了一個閣員，希望卓榮泰儘速整隊，民意不會給太多時間。

國民黨立委黃建賓表示，行政院長是我國最高行政首長，在綜理各部會、推動行政上，絕對要與立法院充分合作，期盼卓榮泰不只是賴清德總統的行政院長，而是全民的行政院長，放下政黨成見，在各項政策推展上，與跨黨派立委做好充分溝通，交換意見，維護朝野和諧，讓行政權跟立法權能夠各司其職、互相配合，推動福國利民的政策。