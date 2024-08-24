　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

執政100天／卓榮泰從容應對朝小野大困局　軟的更軟硬的更硬

▲新任行政院長卓榮泰與各部會首長合影。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥、崔至雲、皮心瑀／台北報導

政壇歷來有「百日定江山」的傳統，這段黃金時期會為新總統未來的執政打底，不論是媒體形象還是人民印象，一經定型後即難改變。8月27日將是賴政府的百日關口，行政院長卓榮泰勢必也將受到檢驗。相較強勢的賴總統，實際在前線面對朝小野大困境的卓院長，以柔軟身段勉力維持「理性溝通」底線；而「打詐四法」的通過，也定調卓內閣福國利民優先、積極處理問題的施政風格。但接著而來的預算會期才是真正考驗，「大師兄」如何展現手腕帶領內閣團隊向前行，各界都相當關注。

卓榮泰在民進黨有「大師兄」之稱，在政壇發跡早，擔任過議員、立委、總統府副秘書長、行政院秘書長、民進黨主席到如今的行政院長，歷練豐富。在民進黨顛簸延續執政的時刻，處事從容、身段柔軟的卓榮泰，或許正好是最佳的人選。

政院人士觀察，卓榮泰是一個相當「體貼」的院長，是久經歷練下的一種「周到」，不論是對幕僚、閣員或是出外視察碰到的基層人員，都會特別留意。而不管是帶領內閣團隊或是領導整個國家的專業文官，抑或是在經濟發展方面與企業界的溝通，面面俱到的卓榮泰，也是最好橋樑。

回顧卓榮泰上任3個多月，在朝小野大的嚴峻情勢下，的確做到他所說的「誠意溝通、福國利民優先」，撇除政治攻防的紛擾，「打詐新四法」的通過讓卓內閣有一個相當好的起手式，不僅對黑金槍毒詐宣戰，更要連根拔起徹底剷除。

此外，花蓮震後的重建振興也被卓榮泰列為首要任務之一，不僅親自擔任「0403震災復原重建方案」專案會議召集人，更立下「月月去花蓮」承諾，對後山的重視程度可見一斑。

而近期卓內閣也送出了第一本中央政府總預算案，大致上可分為「照顧」、「發展」2個軸線。在照顧方面，從創新高的8310億社福支出就可看出，當中包括如0到6歲國家一起養、2歲前幼托加強方案以及健保財務負擔、健康台灣政策等。

在發展面，經濟發展項目的預算也來到5380億，涵蓋了均衡台灣基礎建設、五大信賴產業推動方案等。其中，除了本就發展良好的晶片高科技產業外，更大特色是協助中小微企業的發展，目光不只是放在頂尖，也要顧及支持台灣的中小微企業群，讓產業發展更加均衡，打造護國群山。

「院長從基層民代上來，很能理解不同領域民眾的生活型態跟模式，政府在照顧面應該照顧更廣的人群，發展面也希望各行各業有好的發展。」政院人士認為，本就發展良好的高科技業當然要繼續努力，但大多數人更在意中小微企業的發展，這關係到大部分勞工的生活，院長會花多一些資源跟注意力。而體現在預算上，就是預算規模來到116億的中小企多元振興發展方案，相較113年度增加了40億之多。

在行政、立法互動上，外界都不看好民進黨政府在朝小野大的背景下能有多好過，但卓榮泰大多能一眼看穿在野黨立委的企圖、不隨之起舞，並迅速為政策做出最好的答辯，讓備詢過程中少了點火藥味、多點理性溝通。

「立委在打什麼算盤他都知道！」政院人士觀察，很多立委在質詢時往往「很衝」、甚至用挑釁的方式，但卓榮泰過去也當過立委，都知道立委需要的、重視的是什麼，「在立法院大家表現會『不一樣』，但回到地方，其實下鄉視察時大家互動都很好，院長也認為對地方的建設與照顧，不應分黨派」。

而在與閣員的互動上，卓榮泰也少有剁剁逼人、上對下的主從姿態，營造出一種「團隊感」。此次的內閣成員素人比例不少，面對立法院備詢往往深感壓力，但政院人士透露，卓榮泰就曾以自身經驗傳授秘訣，「笑就對了，面帶笑容」，告訴閣員其實立法院沒那麼可怕。

▲▼卓榮泰與黨籍立委分批會面-柯建銘，卓榮泰。（圖／記者周宸亘攝）

▲卓榮泰分批與民進黨立委會面。（圖／記者周宸亘攝）

賴不退讓、卓不強硬　民進黨：民主制度塑造政治人物的性格

綠委鍾佳濱說，外界太容易因為一個人性格上鮮明的色彩，而去認為這是他的選擇，「錯，我覺得是制度選擇個人，不是個人選擇制度」。鍾說，現在民進黨在國會是相對少數，具有像蘇貞昌院長這種性格的人能存活嗎？那你如果是總統，你會用一個這樣的人嗎？

「所以你看，民主的可貴在這裡。」鍾佳濱說，民主的制度會馴化政治人物，而不是政治人物想要去顛覆民主制度，所以此一時彼一時，賴清德跟卓榮泰的態度不同，「賴說我是三個總統候選人得到最多民意支持的，有需要退讓嗎？因此他很堅持」。

「但卓榮泰不是，國會是藍白佔多數，他幹嘛強硬？甚至說，憑什麼強硬？」鍾佳濱表示，這是民主制度下的結果，是民主制度塑造政治人物的性格，不是政治人物的性格改變民主制度，「所以我就說，在現在的國會態勢，賴清德怎麼會選擇一個像蘇貞昌的閣揆呢？」

國會改革不見卓院長「軟姿態」　國民黨：蜜月期已經過了

國民黨立委李彥秀提到，卓榮泰過去給人的印象是「身段軟」、「人和佳」，也因此，被取了「蘋果」的外號。但是「屁股決定了腦袋」，尤其面對三黨不過半的立院生態，閣揆強硬的態度與立場，往往是「穩住基本盤」「穩住權力」最重要的武器。過去陳建仁給人的印象也是「好好先生」「態度優雅」，但是二月一日擔任看守閣揆後，完全轉型成為「戰狼模式」。

李彥秀舉例，以國會改革法案從討論、表決、覆議到釋憲程序，完全看不到卓榮泰溝通的長才與柔軟的身段，其實就是回到民進黨的基本立場，繼續用議事癱瘓、網軍側翼、街頭施壓的老招式。如果與民進黨過去的閣揆相比較，卓榮泰在態度上起碼保持基本風度，不會說出「我不會像妳那樣袂見笑（不要臉）！」但是，卓榮泰最大的問題，除了背負民進黨僵化的意識形態外，更大問題是整個政府就像隻「無頭蒼蠅」，沒有國政遠見、缺乏橫向溝通、政策反反覆覆，施政缺乏亮點，行政團隊一堆「外星人部長」「誤入叢林的小白兔」，這才是卓內閣最大的問題與風險。

對於卓榮泰的溝通能力，李彥秀進一步指出，特別是地方嫌惡設施，她並沒有抱持太大的希望，舉一個最近的例子，桃園的SRF（固體再生燃料）設廠案，六月，面對質疑，卓榮泰一句「會要求經濟部能夠適度地再加強說明」就推的一乾二淨，桃園鄉親八月頂著酷暑北上到總統府、經濟部前抗議，反對「以發電之名，行燃燒事業廢棄物之實」，請問卓榮泰人在哪裡？政策助推在哪裡？

藍委張嘉郡則提到，卓榮泰是民代出身，比較理解民意的需求，當時颱風淹大水，卓榮泰下鄉到雲林，對於他們提出的需求也立即給予正面回應，目前蜜月期已經過了，也陣亡了一個閣員，希望卓榮泰儘速整隊，民意不會給太多時間。

國民黨立委黃建賓表示，行政院長是我國最高行政首長，在綜理各部會、推動行政上，絕對要與立法院充分合作，期盼卓榮泰不只是賴清德總統的行政院長，而是全民的行政院長，放下政黨成見，在各項政策推展上，與跨黨派立委做好充分溝通，交換意見，維護朝野和諧，讓行政權跟立法權能夠各司其職、互相配合，推動福國利民的政策。

ET快訊
國道淫警硬上「還誘拍性愛片」　父母求償2百萬結果曝
買上億豪宅非難事！柯文哲：不用裝窮　沒同意陳佩琪買房原因曝
台南6月大男嬰突昏迷！　保母拒交監視器畫面
16歲少女咳嗽有痰！一周沒好檢查竟是「甲狀腺癌」
赴日注意！5大新幹線恐停駛　珊珊颱風將「貫穿日本」
快訊／民眾黨退黨+1！　她轟「黃珊珊助長財團剝削移工」
國軍「精準射擊」畫面曝！雄二、雄三拂曉出擊　命中視外靶心

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

時力曝「木可選舉煉金術」　點柯文哲政治獻金3爭議：絕不可入私人口袋

黨員退黨轉柯黑猛爆料　柯文哲酸：政治上要有一定程度的道德

韓國瑜要「中華民國」重回國慶意象　藍營力挺籲各界尊重

買上億豪宅非難事！柯文哲稱「不用裝窮」　曝沒同意陳佩琪買房關鍵

王世堅預測被羈押會送便當　柯文哲反嗆：若沒被羈押你吞曲棍球

白營退黨+1！徐瑞希聲明揭隱情　「黃珊珊助長財團剝削移工」

「國家發展計畫」教育文化僅7%　藍智庫轟：成部會「作文比賽」

國軍「精準飛彈射擊」畫面曝！雄二、雄三拂曉出擊　命中視外靶心

國防部偵獲38共機、12艘共艦「四面環台」侵擾　最近離基隆僅42浬

執政100天／卓榮泰從容應對朝小野大困局　軟的更軟硬的更硬

IKEA「1夯品」4分鐘被搶光！　一群人奔跑搶買畫面曝...他傻眼

國家警報響「大雷雨轟5地」　鄭明典：雷聲隆隆真兇

統神撂狠話「閉著眼睛也贏蹦闆」　「Toyz出獄就扁」規劃《拳上3》？

聰明鼠挖掘神祕通道！　輕鬆破解開蓋鑽到隔壁

中信金搶親新光金聘金曝光　每股14.55元！目標一次買51％

4451萬養內鬼林明佐！洗錢基地曝光　車庫停賓利...3200萬名錶吸睛

午後雷雨下周擴全台　珊珊颱風明轉中颱

長榮班機遭雷擊畫面曝！　天空「白光一閃」尾翼被擊中

長榮班機遭雷擊畫面曝！　天空「白光一閃」尾翼被擊中

奴才裝上開門縫神器　賓士貓興奮狂跳用手撥

時力曝「木可選舉煉金術」　點柯文哲政治獻金3爭議：絕不可入私人口袋

黨員退黨轉柯黑猛爆料　柯文哲酸：政治上要有一定程度的道德

韓國瑜要「中華民國」重回國慶意象　藍營力挺籲各界尊重

買上億豪宅非難事！柯文哲稱「不用裝窮」　曝沒同意陳佩琪買房關鍵

王世堅預測被羈押會送便當　柯文哲反嗆：若沒被羈押你吞曲棍球

白營退黨+1！徐瑞希聲明揭隱情　「黃珊珊助長財團剝削移工」

「國家發展計畫」教育文化僅7%　藍智庫轟：成部會「作文比賽」

國軍「精準飛彈射擊」畫面曝！雄二、雄三拂曉出擊　命中視外靶心

國防部偵獲38共機、12艘共艦「四面環台」侵擾　最近離基隆僅42浬

執政100天／卓榮泰從容應對朝小野大困局　軟的更軟硬的更硬

「肯爺」台灣歌迷氣了一整晚！主辦單位裝死刪文　萬人怒：出來面對

澎湖20歲男自撞圍牆！3人受傷　自小客翻肚躺路中...超糗畫面曝

時力曝「木可選舉煉金術」　點柯文哲政治獻金3爭議：絕不可入私人口袋

美國安顧問蘇利文8月27日起訪中3天　商討台海等議題

午後雷雨下周5天擴全台　珊珊中颱3天達最強

少年遭國道淫警摩鐵硬上「還誘拍性愛片」　父母怒求償2百萬結果曝

20歲男竟是大咖毒梟！操盤雙北2毒倉庫　被抄出360萬「喪屍煙油」

黨員退黨轉柯黑猛爆料　柯文哲酸：政治上要有一定程度的道德

雙面女星抽菸「當場嫁禍王思佳」！她不忍了：背鍋很多年 掀心機內幕

近1／4國小不到百人　新北61校採「全市自由學區」搶都會生

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

政治熱門新聞

38共機、12艘共艦「四面環台」侵擾　最近離基隆僅42浬

白營退黨+1！徐瑞希聲明揭隱情　「黃珊珊助長財團剝削移工」

國軍「精準飛彈射擊」畫面曝！雄二、雄三拂曉出擊　命中視外靶心

民眾黨政治獻金假帳風暴燒不完　許甫哽咽：我們信用破產了

執政100天／賴清德鐵血應對弱勢亂局　強勢領導大膽開潘朵拉盒

假帳風暴延燒　柯文哲道歉：不能因我的錯誤讓第三勢力火苗熄滅

執政100天／卓榮泰從容應對朝小野大困局　軟的更軟硬的更硬

王世堅稱會帶便當探視　柯文哲反嗆：我沒被羈押你吞曲棍球

海基會9月初開董事會　新董座人事沒上議程

美民主黨正式提名賀錦麗　我國觀選團指選情五五波：史上最接近選戰

中華電回擊楊植斗：蹭聲量不可取

屏縣議員張振亮「預備行賄」遭判8個月　內政部：依法解職不遞補

金融整併風　財長：目前無「公公併」規劃

「國家發展計畫」教育文化僅7%　藍智庫轟：成部會「作文比賽」

更多熱門

相關新聞

藍營質疑花2000億造潛艦　綠黨團指國安應是共識：是要換方式杯葛？

藍營質疑花2000億造潛艦　綠黨團指國安應是共識：是要換方式杯葛？

行政院22日通過114年度中央政府總預算案，國防預算整體規模來到6470億創新高，創下歷年新高。另外政院也核定潛艦計畫規劃，執行時間為114年至127年，預算2840億元，籌建新式潛艦量產艦共7艘，其中114年度編列20億元。在野黨質疑，海鯤號都尚未海試，編列這麼多預算是要規避監督？民進黨團今（23日）回應，增加國防安全應該是全民共識，先把潛艦預算匡列下來非常重要，不知道在野黨現在是不是換另外一種方式杯葛潛艦？

我國口腔癌「世界第一」　陳時中承諾：年底提出檳榔專法

我國口腔癌「世界第一」　陳時中承諾：年底提出檳榔專法

健保財務怎麼撐？短期公務預算挹注336億　明年起多投入134億

健保財務怎麼撐？短期公務預算挹注336億　明年起多投入134億

明年總預算歲入歲出破3兆　國防預算創新高

明年總預算歲入歲出破3兆　國防預算創新高

卓榮泰核定潛艦量產計劃　2840億分14年編列將生產7艘

卓榮泰核定潛艦量產計劃　2840億分14年編列將生產7艘

關鍵字：

行政院卓榮泰

讀者迴響

熱門新聞

快訊／雲林深夜殺人案！3人遭砍傷

人氣餐廳老闆跟女員工上床　闆娘心碎

墾丁大街「櫛瓜6片」價格嚇壞YTR儒哥

大愛戲已婚男星「認了出軌」！遭爆6線索追殺1天

同學在夜市賣滷味！他一聽實際收入嚇傻

淡水交通晚間狂塞4小時　原因曝光

即／大樂透頭獎1.71億一注獨得　獎落台中

女師出國度假失蹤　5天後淪全裸殘屍

林明佐同居最美女董　涉貪4451萬

台中5車奪命連環撞　男駕駛受困慘死

BMW逼車害死5歲童！　惡駕駛起底竟是企業前董座

H級辣模無罩買串燒　自曝驚見母湯1幕

JK羅琳閉嘴15天又開噴！

Mandy爆花錢如水　張蘭回擊：都花這呢

即／大廠拒接對岸軍工訂單　副董帶百人出走接單

更多

最夯影音

更多

IKEA「1夯品」4分鐘被搶光！　一群人奔跑搶買畫面曝...他傻眼

國家警報響「大雷雨轟5地」　鄭明典：雷聲隆隆真兇

統神撂狠話「閉著眼睛也贏蹦闆」　「Toyz出獄就扁」規劃《拳上3》？

聰明鼠挖掘神祕通道！　輕鬆破解開蓋鑽到隔壁

中信金搶親新光金聘金曝光　每股14.55元！目標一次買51％

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面