快訊／屏東三地門爆工程貪污！檢調搜索鄉長3官員...1收押2交保

▲屏東地檢署 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣三地門鄉長曾有欽、公所韓姓祕書及建設課周姓路燈管理員，涉嫌在進行相關採購工程時洩露工程資料給特定廠商，屏東地檢署獲報指揮廉政署南部地區調查組偵辦，搜索12處所，帶回曾等3人及3廠商，訊後以涉案重大向法院聲押禁見。法院訊後裁定將周收押，但認曾及韓兩人涉案重大但無羈押必要，分別以新臺幣15萬元及10萬元交保，檢方表示將研究是否抗告。

屏東地檢署楊士逸檢察官指揮廉政署南部地區調查組，偵辦三地門鄉長曾有欽等人嫌違反貪污治罪條例等案件，於8月22日持屏東地方法院核發之12張搜索票，前往曾等人之住處及辦公處所執行搜索，並同步傳喚涉案犯罪嫌疑人到案。

經查，曾有欽、韓姓祕書、周姓建設課路燈管理員等3人，涉嫌共同基於違背職務行為要求、期約、收受賄賂及洩漏國防以外秘密之犯意聯絡，洩漏該鄉某設計監造案之預算金額及相關標案內容，給特定廠商知悉，進而向廠商收取決標金額之特定比例作為賄款。

另一方面，曾、韓身為鄉公所監督採購案件之人員，對於該公所不得為買賣或其他具有對價之交易行為，為圖韓之不法利益，由韓陸續向友人借用土木包工業之名義，承包該鄉公所工程，從中獲取不法利益。

另曾明知依「屏東縣政府公務車輛管理及使用要點」規定，公務車只限公務使用，自112年8月起至113年6月止，利用公餘之機會，駕駛公務車供作其私人用途達30餘次，嗣由該鄉公所相關承辦人製作公務車每月油料核銷資料，使該公所給付非屬公務使用之不詳數額油料費用，足生損害於該鄉公所。

案經檢察官漏夜複訊後，認曾、韓、周3人犯罪嫌疑重大，有事實足認為有逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，有羈押之原因及必要性，於今日凌晨向屏東地院聲請羈押禁見，承辦檢察官並於今日羈押庭蒞庭論述，經屏東地院於今日下午裁定周准予羈押禁見，曾及韓二人罪嫌重大但無羈押必要，分別以新臺幣15萬元及10萬元交保。另3廠商檢方訊後各諭令3萬、5萬元交保。