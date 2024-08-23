刑事戰將豪奢生活曝！住精品宅爽睡美女幹部　擁285萬限量麥卡倫

記者游瓊華、白珈陽／台中報導

曾被視為警界明日之星、有刑事戰將稱號的刑事局三線二星警政監林明佐遭爆擔任台中市刑大隊長期間，和九州博弈集團交往密切，檢方今依貪汙等罪嫌起訴林明佐等32人。檢方調查發現，林明佐超敢拿，不僅與收九州現金、還爽收一瓶要價258萬、全球限量的麥卡倫71年威士忌，本就台北人的他還與九州美女幹部同居，住在九州提供的大安森林公園旁的精品宅，令人咋舌。

▲警政監林明佐涉貪包庇博弈集團，遭檢方查出不僅拿博弈集團現金，還爽收百萬洋酒、與女幹部同居，免費住在台北大安森林公園旁的精品宅。（圖／資料照片）



全案緣起於橋頭地檢署2021年偵辦詐欺案件時，發現被害款項流向是位於台中市的某公司，因位於台中，委由台中地檢署偵辦，台中地檢署調查發現，該公司隸屬九州博弈集團，該公司以開發第三方支付系統OnePaid，提供給博弈集團及詐欺集團進行洗錢犯罪。

▲博弈集團提供林明佐住在台北市大安森林公園旁的精品宅，單月租金15萬元。（圖／資料照片）



但就在檢方掌握相關證據，要前往搜查時，詐團成員卻提前轉移據點，導致搜查成果不如預期，後來調查發現，竟是時任台中市刑大大隊長的林明佐，涉嫌利用刑大隊長及刑事局警政監身份，將檢方偵辦內容洩露給九州集團成員，還當軍師，把檢警偵辦方向供九州集團參考，檢廉今年5月突襲刑事局警政監辦公室將林明佐查緝到案。

檢方查出，林明佐收受了九州集團陳姓負責人及九州旗下幹部、前台灣電子競技聯盟董事長徐培菁提供的現金20萬元、價值258萬元的麥卡倫RED系列71年威士忌洋酒1瓶，更大搖大擺地開著九州提供價值462萬元Range Rover Sport P400，甚至與徐培菁同居，爽住大安森林公園旁，一坪要價150萬元的精品宅。據了解，林明佐收的麥卡倫威士忌已是收藏等級，相當稀有，僅VIP客戶才拿得到，可見博弈集團對林明佐的重視。

▲不僅收受金錢賄賂，林明佐更與博弈集團幹部同居一年多，兩人從台中一路煲愛到台北。（圖／資料照）



此外，檢方還查到林明佐自2021年8月23日至今年1月31日止（即擔任台中市刑大大隊長期間），陸續收到大量不明來源現金，並將部分現金拆成49筆，存入個人及父親借得的金融帳戶，合計共4451萬1125元。

台中地檢署後續對九州博弈集團重要幹部及會所、辦公室等65處發動10波搜索行動，拘提、傳喚到案48人，其中九州集團陳姓負責人、李姓幹部、劉姓幹部、史姓前媒體人等11人，偵訊後向法院聲押禁見獲准，並查扣不動產25筆（市值約億元）、名車19輛、存款14億元7262萬元、現金1億6023萬元，總價值約41億5304元。