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社會 社會焦點 保障人權

勒索雲林綠能廠商400萬！還發動村民陳情抗議　前麥寮鄉長遭起訴

▲前麥寮鄉長蔡長昆與前台西鄉長丈夫丁男卻發動村民抗爭，藉此向綠能業者勒索財物。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲前麥寮鄉長蔡長昆與前台西鄉長丈夫丁男發動村民抗爭，藉此向綠能業者勒索財物。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻、劉人豪／雲林報導

雲林縣平均日照達3.51小時，且每單位太陽能板日均發電度數逾3.66度，換算每年發電度數高達1300度，吸引綠能業者進駐設立發電場。前麥寮鄉長蔡長昆與前台西鄉長丈夫丁文彬卻發動村民抗爭，藉此向綠能業者勒索400萬元財物。雲林地檢署偵查終結，認為蔡長昆涉嫌貪污治罪條例之藉勢、藉端勒索財物罪；丁文彬涉恐嚇取財；陳嫌涉恐嚇得利未遂罪，於20日提起公訴。

雲林地檢署指出，該案緣起綠能廠商D集團於2020年間開始在雲林縣內設立風機發電，集團旗下C公司負責雲林縣麥寮鄉、台西鄉之陸域風電部分，蔡長昆、陳男及丁文彬等人均明知C公司就風電機組已取得經濟部能源局所核發之施工許可，仍以藉勢、藉端方式對D集團負責人及相關承辦人施以恐嚇，要求綠能廠商給予以1支風機40萬元利益，麥寮鄉有8支風機計320萬元、台西鄉有2支風機共80萬元現金利益，甚至發動村民到施工現場陳抗阻止施工，藉此勒索財物。

▲前麥寮鄉長蔡長昆與前台西鄉長丈夫丁男卻發動村民抗爭，藉此向綠能業者勒索財物。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲2020年2月29日村民於後安村編號D03 風機陳情抗議。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

檢警今年6月偵辦時，通知蔡長昆、丁文彬及白手套陳男等8人到案說明，並於蔡長昆住處當場扣得不法所得現金270萬元。訊後認蔡長昆、陳男共同涉有貪污治罪條例第4條第1項第2款之藉勢藉端勒索財物罪嫌，犯罪嫌疑重大，所犯為5年以上重罪，且有逃亡、勾串、滅證之虞，聲請羈押禁見並均獲准；丁文彬經訊後，檢察官任其犯罪嫌疑重大，尚無羈押必要，命其以30萬元具保，並於1個月內繳回其全部之不法所得。

雲林地檢署今指出，經偵查終結，認蔡長昆涉嫌貪污治罪條例第4條第1項第2款之藉勢、藉端勒索財物罪嫌；丁文彬涉嫌刑法第346條第1項恐嚇取財罪嫌；陳男涉嫌刑法第346條第3項、第2項恐嚇得利未遂罪嫌，於20日提起公訴。

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