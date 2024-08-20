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社會 社會焦點 保障人權

賤賣公有地給自己公司！海撈8222萬　前中和市長邱垂益重判10年

▲▼新北市議員邱烽堯 。（圖／翻攝邱烽堯臉書）

▲前新北市中和市長邱垂益與其子邱烽堯（上圖）等人，因中和安樂市場標售案涉圖利案遭判刑 。（圖／翻攝邱烽堯臉書）

記者戴上容、吳佩蓁／新北報導

前新北市中和市長邱垂益，涉嫌夥同兒子邱烽堯（現任新北市議員）、中和市民代表會正副主席呂禮旺、馬兆玲等人，利用職權強推安樂公有市場市有地標售案，再由呂禮旺、馬兆玲以市代會主席及副主席身分，護航市有地標售案照案通過，賤價將土地賣給自己投資的開發公司，圖利8222萬餘元。新北地院今依圖利罪重判邱垂益10年徒刑，褫奪公權4年。

判決指出，2007年邱垂益時任台北縣（現已改制新北市）中和市長時，得知建商黃越勝欲整合新北市中和區景平段附近的土地開發，便向黃表示想標售安樂市場公有土地，以擴大建商開發基地範圍，並邀約呂禮旺、馬兆玲共同參與。

雙方成立美聯開發公司，由黃越勝對外負責與地主商議合建事宜，公司內部則由黃越勝、邱垂益共同決策，邱垂益因具有公職身分，相關金流均由其子邱烽堯名義進行，邱烽堯更擔任公司副總經理，得代行董事長職務。

邱垂益等人為推動市有地標售案，由美聯開發公司以人頭向中和市公所申請購買市有地，邱垂益指示承辦人員急件同意市有地標售案，並火速送中和市代表會臨時大會審議，並由呂、馬2人護航通過。

▲▼新北地院外觀。新北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

▲前中和區長邱垂益圖利案，新北地院今宣判。（圖／記者黃哲民攝）

市有地標售案通過後，邱垂益等人故意隱匿將以市公所公權力安置、強制遷移市場攤商，供美聯開發公司標得本案市有地後可與鄰近私有地共同開發等事，使鑑價被低估，每坪僅剩43萬8155元，最終邱裁示以每坪53萬5000元，即底價1億7023萬1650元出售，並註明「現況不點交」使其他建商望之卻步，美聯開發再以人頭代為投標，即以1億7023萬8889元得標。

事後邱垂益以安置攤商為由，要求公所人員暫緩點交，以節省美聯開發公司取得市有地後騰空攤商的成本，並二度親自主持市有地的攤商協調會，要求攤商限期遷置至景新停車場內，以公權力安置、強制遷移原安樂市場內攤商，人頭再以假買賣方式，將市有地出售給美聯開發公司，使邱垂益等人圖利至少8222萬6695元。

新北地院審理，依公務員共同犯對主管事務圖利罪，處邱垂益有期徒刑10年，褫奪公權4年，沒收未扣案犯罪所得2400萬元；呂禮旺犯公務員共同犯對主管事務圖利罪，處有期徒刑2年6月，褫奪公權4年；馬兆玲犯公務員共同犯對主管事務圖利罪，處有期徒刑5年6月，褫奪公權4年，沒收未扣案犯罪所得120萬元；邱烽堯犯與公務員共同犯對主管事務圖利罪，處有期徒刑3年6月，褫奪公權3年；黃越勝犯與公務員共同犯對主管事務圖利罪，處有期徒刑3年，褫奪公權3年，沒收未扣案犯罪所得2280萬元。可上訴。

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