台鐵員工屢遭攻擊　洪孟楷：擬修法讓加害者加重處分

▲洪孟楷召開「安全改革別做半套，基層參與才有保障」記者會 。（圖／記者崔至雲攝，下同）



記者崔至雲／台北報導

台鐵員工遭民眾攻擊及恐嚇事件時有所聞，近期又爆發台鐵大林站站務員於執勤期間遭乘客毆打一事。立法委員洪孟楷與台灣鐵路產業工會今（21日）召開記者會，主張大眾運輸從業人員工作安全應受到重視，未來將邀集台鐵等大眾運輸產業工會，研擬修法，訂大眾運輸從業人員執勤遭暴力攻擊，應對加害者加重處分。

洪孟楷指出，台鐵站務員執勤過程受到乘客騷擾、攻擊、辱罵、威脅等事件時有所聞，成為站務員工作的噩夢日常。他表示，這次事件當事人至少就受過三次乘客的不理性對待及暴力攻擊，台鐵公司至今仍然無法發揮積極預防和即時應變的功能，洪孟楷質疑，公司本該做基層的靠山，難道都要第一線服務人員出事後辛苦發聲，才能夠得到應有對待及正向回應嗎？

洪孟楷表示，台鐵公司化就應該要以運輸安全優先、服務品質效率提升、找回員工服務的榮譽感等三大方向來推動，服務大眾本應感到自豪光榮，如今卻變成要買密錄器自保、擔心無法平安回家，如果無法提供員工安全無虞的工作環境，更遑論要守護旅客安全、維持運輸服務。

洪孟楷呼籲台鐵公司增加鐵路警察簽巡頻率與駐警人力，並且參照高鐵及捷運系統，增聘保全在各站，以確保車站長期維安，此外，他主張全面配發密錄器給運務人員，確保第一線服務品質及自身安全保障，要求台鐵應當正向回應。

洪孟楷強調，新會期將與相關公共運輸的基層工會共同研擬提出修法，針對依法執行職務、提供服務過程遭受民眾暴力攻擊、不當行為，要有加重處分的要件，讓加害者付出代價，給予勞工應有的尊重及保障。

台鐵產業工會秘書長朱智宇表示，雖然台鐵公司董事長杜微對媒體表示將協助員工提告、提供心理關懷等員工協助方案，然而依據公務人員保障法第22條及第102條規定，公營事業員工依法執行職務涉訟時，服務機關本來就應該輔助延聘律師及提供法律協助，提供職安保護本來就是法定雇主責任，也是基本最低保障。

朱智宇指出，員工要的不是工作報告是改革方案，然而公司卻屢次迴避台鐵產工「增路警、要保全、員工要公發密錄器」三項訴求，連最基本自保的密錄器都不願意承諾配發給員工，究竟是否真的想落實安全改革？基層同仁抱持悲觀態度。

朱智宇表示，為了持續爭取落實職場安全，台鐵產工將從今天開始發動全國行動，邀請員工與旅客貼上「團結改革，爭取職場安全」貼紙行動，進一步向台鐵公司表達基層要安全改革的強烈立場，沉痛呼籲台鐵公司，拿出改革決心，不要公司化還不到一年，就忘了曾簽下的安全憲章。

朱智宇最後也向杜微董事長及馮輝昇總經理喊話，應自己收回如此不合理的調薪提案，或是將調薪差額全數捐出做為安全改革用途，至少確保每一位台鐵運務人員都有一台密錄器，表達兩位對於安全改革的決心。