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名廟算香油錢！董事長摸走2萬1塞口袋　辯：關聖帝君拿錢剛好而已

▲高雄文武聖殿在臉書公告，供品可以用豆干替代雞蛋。（圖／翻攝自Facebook／財團法人高雄市文武聖殿）

▲鹽埕知名廟宇在清點香油錢時，董事長竟摸走2萬1000元。（圖／翻攝自該廟宇Facebook）

地方中心／高雄報導

高雄市鹽埕區某知名廟宇去年7月清點香油錢時，黃姓董事長竟趁機摸走2萬1000元現金，直接藏進褲子口袋，當場被理監事發現出言勸阻「董仔！這樣不好看啦！」董事長才將錢拿出，事後董監事告發董事長竊盜。法院審理後，依竊盜罪判黃拘役55日，得易科罰金。

這間廟宇是鹽埕區知名廟宇，香火鼎盛，但也風波不斷，曾發生過400兩黃金遭竊不翼而飛的離奇竊案，也曾發生理監事選舉引發槍擊的案件。

判決指出，去年7月9日下午2時許，廟宇的董事長、理監事、出納等工作人員，將功德箱拿到2樓監事辦公室，準備清點功德箱內的香油錢，就在眾人手忙腳亂之際，一名理監事發現黃姓董座拿了一疊千元大鈔，趁轉身之際，將錢塞進口袋中。

這名董監事隨即出言阻止說「董仔這樣很不好喔，這樣不好看喔」，請他拿出來，黃董被當場抓包，有點下不了台，拖拉了半天才把錢拿出來，大家才發現一疊錢有2萬1000元。

理監事指控，董事長被抓到後，還嗆聲說他跟關聖帝君拿錢剛剛好而已，後來理監事們氣不過，決定報警提告董事長偷竊。

法院審理時，黃姓董座辯稱，當天清點時他負責大鈔，他拿了錢是要拿到出納那邊清點，沒有把2萬1000元放進口袋內，而且以往清點都是在1樓，事發當天卻在2樓，懷疑是理監事們故意要陷害他。

但法官根據現場證人的相關證詞，認定黃姓董座犯行明確，審理後依竊盜罪判處他拘役55日，得易科罰金，全案可上訴。

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