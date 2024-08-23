5年10月進帳438億！九州博弈洗錢流程圖曝　4451萬養內鬼林明佐

記者白珈陽、陳韻如／台中報導

台中地檢署偵辦九州博弈集團，發現總裁陳政谷及旗下多名幹部，利用九州管理的剛谷科技公司自行開發的第三方支付系統「OnePaid」吸收賭資，甚至還有詐款，2017年7月間至2023年5月間就入帳高達438億元，而洗錢流程圖也於今天曝光。此外，時任台中市刑大大隊長林明佐竟也涉嫌對九州集團洩密，以此收賄4451萬元。檢方今偵結，將陳、林等32人依貪汙、賭博等罪嫌。

▲九州集團洗錢流程圖(點圖可放大)。（圖／台中地檢署提供）

根據起訴書，全案源於橋頭地檢署2021年偵辦詐欺案件時，發現有被害款項流於為在台中的剛谷科技公司，因而協請台中地檢署偵辦，查出由九州博弈集團管理的剛谷公司用其開發的第三方支付系統OnePaid提供給博弈集團、詐欺集團進行洗錢。

台中檢方立即展開調查，並從2023年5月間開始針對剛谷公司、葳群公司、九州集團總裁陳政谷、TVBS前記者史鎮康、葳群公司負責人徐培菁等重要成員，以及九州集團據點等65處，發動至少10波的搜索，並傳喚到案48人。

其中陳政谷及集團幹部李孟修、劉宗奇、史鎮康、陳奕宏、張美菁、洪文忠、薛義弘、謝依青、朱何敏及張麗真等11人，經檢方偵訊後向法院聲押獲准，並查扣不動產25筆、名車19輛、現金及存款等物品，總價值達41億5304萬元。

檢方另外查出，陳政谷指揮史鎮康等32人在台灣、越南、柬埔寨等地長期經營LEO、THA，及KUBET等博弈網站，2017年7月間至2023年5月間用旗下的剛谷、壹壹柒柒公司開發的第三方支付平台OnePaid、1177PAY等，向賭客收取賭金，5年10個月的時間，就進帳高達438億餘元；另外，他們還掩護詐欺集團利用該系統收取詐款1853萬元。

隨後九州集團再將該不法所得轉移至翔谷投資、歐博森、剛谷、葳群、采呈、東揮、成固、捌捌玖玖、新鑫公司、壹壹柒柒等公司，作為薪資發放、開發賭博遊戲、購地建屋及買名車等目的使用，藉此來掩飾其不法所得的洗錢放行。

令人驚訝的是，檢方在偵辦期間，還赫然發現時任台中市刑大大隊長林明佐與陳政谷、徐培菁有緊密聯繫，於是主動分案調查，並於5月2日對其辦公室、住處等地展開搜索，沒想到竟查扣到現金及存款約1200萬元，而經追查發現，林明佐竟涉嫌利用他的職權，在得知檢察官追查九州情資、偵辦方向後，洩密給集團成員，檢方因此將林聲押獲准。

▲林明佐涉貪案，台中地檢署今天偵結，依收賄、洩密等8罪名將他起訴。（圖／資料照）

除此之外，檢方也發現林明佐涉嫌收取陳政谷、徐培菁給的20萬現金、一瓶要價258萬的「麥卡倫 RED系列-71年」威士忌，更無償使用要價462萬元的Range Rover Sport P400租賃車，還免費住在「新美齊酒店式公寓PARK 259」高級住宅。不僅如此，林明佐2021年8月23日至2024年1月31日間還陸續收到不明財產共4451萬餘元，他甚至將部分現金拆分成49筆，再存入自己及父親的帳戶。

中檢今日偵結，全案依賭博、洗錢、詐欺、組織及行賄等罪嫌，起訴陳政谷及幹部、員工共32人，另依貪汙違背職務收賄、包庇犯罪組織、包庇賭博、洩密，特殊洗錢及財產來源不明等罪起訴林明佐，全案今移審台中地院。