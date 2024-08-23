打翻醋罈子！北市男不滿前女友與男同學「大頭貼一樣」　撂5人狠揍

記者黃宥寧／台北報導

北市北投區發生一起糾眾毆打事件，29歲鄧姓男子因懷疑前女友與17歲秦姓少年有曖昧關係，於深夜撂朋友在秦男打工的地方伺機將人拖出圍毆，導致秦男身體多處傷，警方接獲報案後，將衝動的鄧男等6人追查到案，警詢後依傷害、聚眾鬥毆等罪移送士林地檢署偵辦。

▲北市北投區發生一起鬥毆。鄧姓男子懷疑小女友與秦姓少年走太近竟撂人圍毆。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方指出，本月19日凌晨2時許，鄧男與5名朋友駕駛2輛汽車，來到北投區中央北路二段的秦男打工處，將僅17歲的秦男硬是從店內拖出，並毫不留情地圍攻毆打，隨後，駕車逃離現場，而秦男則因此臉部腫痛、頭部受撕裂傷，經由警方協助送醫後，幸好無生命危險。

據悉，鄧男的動機源於他在社群網路上無意間發現，秦男的帳號大頭貼與其前女友相同，這讓他懷疑2人之間存在曖昧關係，因此設法查出秦男的打工地點，決定帶人前去教訓他，儘管秦男多次解釋他與鄧男的前女友只是高中同學，並無任何曖昧，但鄧男仍堅持不相信。

北投警於事發當天就根據線索找到鄧男等6人，並將他們帶回警局，鄧男僅稱是「感情糾紛」，警詢後依傷害及聚眾鬥毆罪嫌，移送士林地檢署偵辦。

北投分局呼籲，公權力不容挑戰，任何暴力不法行為，本分局定會從嚴、儘速、全力查辦到底，以維護社會秩序，保障民眾生命財產安全，有心人士切勿心存僥倖，以身試法。