快訊／又有律師洩密被約談！這回惹上FBI　3台人買個資爆串證

▲創世紀市場網站因非法販售個資被FBI查封後，檢調追查發現有律師洩漏偵查秘密。(資料照／記者邱中岳翻攝）

記者劉昌松／台北報導

調查局日前才根據美國聯邦調查局(FBI)情資，查獲3名台灣人涉嫌上非法網站「創世紀市場」購買大量個資，台北地檢署發動搜索約談3人到案，並將涉案情節較重的男子林逸松聲押禁見獲准後，意外發現林男委任的杜姓女律師，竟然將偵訊內容洩漏給同案被告，檢調23日依洩密等罪嫌，搜索並將杜女約談到案。

創世紀市場(Genesis Market)因非法販售大量各國民眾個資，引起FBI注意，2023年4月間，FBI與歐美執法機構共同查封創世紀市場網域，並對網站總部實施司法制裁後，將與台灣有關的註冊資訊提供調查局，調查局資安站深入調查比對後，掌握林姓、虞姓、陳姓3人，曾在創世紀市場購買國人使用的社群或網購平台帳號密碼、手機及身分證編號。

調查局報請台北地檢署檢察官羅韋淵指揮，在2024年4月及7月間，分2波搜索行動，約3名嫌犯約談到案，其中林男因購買個資筆數龐大，且有滅證及串證之虞，被檢察官依妨害電腦等罪嫌，向法院聲押禁見獲准，陳、虞則分別交保候傳。

檢調後續追查遭外洩的個資流向時，從查扣到的共犯手機中，發現林男接受偵訊的內容，懷疑是林男的委任律師洩漏檢調偵辦進度，因此分案追查杜姓女律師涉嫌洩漏國防以外秘密罪嫌，並再次指揮調查局資安站搜索律師辦公室地點，約談杜女到案釐清案情。