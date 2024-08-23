刑事戰將淪犯罪門神！前記者500萬交保　辣妻籌錢1小時牽老公回家

記者白珈陽、柯沛辰／台中報導

原為警界明日之星的「刑事戰將」三線二星警政監林明佐，涉嫌當「內鬼」洩密與包庇九州博弈集團，還充當犯罪集團「門神」。檢方陸續搜索傳喚博弈集團總裁陳政谷、幹部前記者史鎮康等人，依貪汙、賭博等罪起訴陳等32人。台中地院23日召開延押庭，晚間裁定史鎮康500萬元交保。史的辣妻1小時籌齊完成交保，牽手帶老公回家。

台中地檢署偵獲九州集團管理的剛谷公司，利用第三方支付系統「萬付通」供旗下博弈集團、詐欺集團洗錢。經發動10波搜索，查扣不動產、現金、名車等合計41億餘元，23日將金主陳政谷、左右手史鎮康、門神林明佐等32人起訴。

▲博弈集團幹部、前記者史鎮康500萬交保，辣妻籌錢1小時牽老公回家。（圖／記者白珈陽攝，下同）

中檢還查出，陳政谷、前電競聯盟董事長徐培菁疑似利用「美人計」，刻意接近時任台中市刑大隊長的林明佐，待徐與林交往後，再用金錢與美色雙管齊下，誘使林將警方偵辦進度洩漏給2人，甚至提供自身多年偵辦經驗供集團參考，以規避賭博、詐欺及洗錢等犯行。

如今中檢偵結起訴，前記者史鎮康被裁定500萬元交保，限制住居限制出境出海。妻子花1個多小時籌錢，稍早完成交保。現場媒體詢問可否拍攝，女方說要等史露面。隨後，史鎮康現身，但妻子看見他第一句話便是要他換雙乾淨的鞋子，可見相當重視形象。

至於媒體追問：是否知道史鎮康與博弈集團互動密切？家屬不回應。不久後，史妻牽著史鎮康快步離去，坐上計程車離開，全程不發一語。