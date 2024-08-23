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雙薪800萬、近億豪宅！友狂催生「可以窮養」：怎會養不起　

▲▼新生兒,嬰兒,生產,嬰兒室,醫院,生育率,出生率,少子化,生育津貼,生育給付,育嬰假,育兒津貼,兒童,小孩,幼兒。（圖／記者李毓康攝）

▲友人狂催生，還叫原PO可以窮養。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

許多人討厭長輩狂催生，而一名網友是遇到朋友催生，先是質疑怎會養不起，還稱「窮養就好了，辭職在家帶啊，找爸爸媽媽幫忙啊」，一番話點燃原PO內心怒火，因為對方夫妻年收入800萬，還有一間近億元的豪宅，完全不考量別人經濟的論述，讓原PO非常反感。

一名網友在PTT表示，友人新婚不到一年，老婆就順利懷孕，算是朋友圈內第一個當爸爸的，有了不同的身分，就開始鼓吹大家生小孩，起初原PO不以為意，「覺得想要找同溫層可以理解」，所以他都是笑笑帶過。

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直到某天，友人認真問原PO一句「你們結婚三年真的沒有想要生小孩嗎？」原PO也直白回應，「養不起啦，沒有心力帶孩子。」結果友人卻說，「怎麼會養不起？窮養就好了，辭職在家帶啊，找爸爸媽媽幫忙啊！」

上述一番話，瞬間把原PO惹火了，「聽到窮養就有點火大，誰想要自己的小孩被說窮養長大？直接叫人家辭職我也是反感！」況且每個家庭經濟狀況不同，原PO怒噴，友人夫妻倆雙薪700至800萬，還有一間價值9000萬的豪宅，「叫人家窮養跟辭職是什麼心態？有點何不食肉糜的感覺。」

底下網友熱議，「我覺得叫別人窮養，都是把那個小孩當成以後的底層勞動力看待」、「好煩的人，有錢了不起」、「千萬不要窮養，小孩很可憐」、「我自己有自知之明，不婚不生」、「聽到有錢人叫人窮養真的是種花式炫富耶」、「窮養真的很容易讓孩子走歪路，不然就是會身心難受」、「站著說話不腰疼」、「懂你！而且很多人覺得沒生小孩，老了怎麼辦？拜託所以生小孩是為了養兒防老？小孩太可憐了吧」。

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