小情侶懷孕想拿掉　名醫喊「我中招了」遇鬼打牆結局曝

▲小情侶因懷孕來看診。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者陳俊宏／綜合報導

「我中招了！」婦產科名醫蘇怡寧分享，一對小情侶懷孕想拿掉胎兒，結果小男友不斷鬼打牆，「你應該要給我們最好的建議啊，這樣我很失望耶。」他提到，要對方再思考一下，結果得到Google一顆星。台大婦產科仁醫施景中直呼，秀才遇到兵。

蘇怡寧21日在臉書說，醫師也是會被情緒勒索，好幾年前有一對情侶來門診，「我猜的，因為都很年輕，早期懷孕，6周左右，看完之後我接著問，還有什麼問題要問我嗎？」

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蘇怡寧表示，結果對方直接說，「我沒有想要，我要拿掉」，當下女方低頭不語，小男友開始說話。他分享當下雙方的對話：

小男友：我們想要拿掉，請問要怎麼進行？

蘇怡寧：在懷孕7周以前，可以考慮用藥物或者手術都可以喔。

小男友：哪一種方式比較好？

蘇怡寧：兩種方式都可以，各有優缺點，看個人選擇（這時把說明單張拿出來，解釋不同方法的優缺點）。

小男友：我們又不是這方面的專業，應該給我一些建議跟方向，而不是讓我們自己選擇吧。

蘇怡寧：嗯⋯如果一定要我建議的話，一般這種周數，我們會建議是以藥物為主啦（Bingo！我中招了，我大意了，我沒閃，我很抱歉）。

小男友：所以你覺得用藥物比較好？你確定這樣沒問題不會傷身體齁？

蘇怡寧：這沒有百分之百的啦，每種方式一定都還是有它的風險。

小男友：但是你剛剛建議我們說用藥物比較好啊。

蘇怡寧：這是選擇題呀，我沒有權利幫你們決定耶。

小男友：但是你剛剛明明就跟我們說，你覺得這時候選擇用藥物比較好。

蘇怡寧：不是，我的意思是在7周以前，多了藥物流產這種選擇，但每種方式還是有它的限制與風險。

小男友：我們就是不想要有風險，才特地來找你啊，不然到處都可以處理這種問題，就因為我們不懂，才信任你的專業，你應該要給我們最好的建議啊，這樣我很失望耶。

蘇怡寧提到，以下省略鬼打牆無限循環1000字，最後呢？很抱歉，他必須果斷結束這一回合，無法繼續纏鬥下去，「不好意思，我真的不能幫你們做決定，如果你們今天無法自己下決定，其實還是有一些思考的時間啦，你們可以回去想一下，有需要幫忙再過來喔。」

蘇怡寧指出，送客，最後呢？沒多久就在七七四十九秒之後，他得到了Google一顆星，理由是「醫師態度不好，沒有同理心，不負責任，不會給醫療建議，全部推給病人自己決定，我們又不是專業扒拉扒拉的寫了一大堆。」

蘇怡寧說，沒有然後了，換你得到黑名單，「你再也不會看到我了，我知道你應該不在乎，其實我也不在乎，這篇特別寫給那些總是覺得醫師太過於冷酷、沒有溫度的你，就醬。」

對此，施景中留言，「秀才遇到兵」。有網友直呼，「自己不想擔責，就把責任推給醫師，怎不做好避孕呢⋯啊！避孕方式也有很多種，在這例子中，應該也是會有其他說法推託自己的不負責任。」