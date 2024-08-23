宜蘭鐵路高架化配合款調整「金額破百億」　林姿妙：付不出來！

▲宜蘭鐵路高架。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭至羅東鐵路高架化計畫，總經費已由原本的252.09億元調增至501.29億元，地方分攤經費也從54.4億元激增至105.72億元，增加的負擔約51.32億元。宜蘭縣政府擔憂此舉將壓垮地方財政，並導致各項施政計畫無財源可用，請中央免予地方配合款之負擔。

宜蘭至羅東鐵路高架自台鐵四城站南端至冬山站北端，全長十五．八公里。鐵路沿線宜蘭站、二結站、中里站及羅東站將改為高架車站，並增設宜蘭新站，可消除九處平交道、四處陸橋，減少交通瓶頸，串連前後站土地使用。

宜蘭縣政府表示，有關宜蘭至羅東鐵路高架化計畫案，已於今（2024）年5月2日函請交通部鐵道局陳報行政院，希望以專案協商方式辦理。交通部鐵道局6月25日已將「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」綜合規劃報告書，轉陳行政院。

另，縣府2007年9月27日已經完成「宜蘭鐵路高架化可行性研究」報告，並依程序陳報交通部鐵路改建工程局審查。然而，由於整體經濟環境影響，交通部鐵道局今（2024）年完成綜合規劃後，計畫總經費調整約501.29億元，地方分攤經費約105.72億元，增加約51.32億元。

縣政府強調，前因預算債務超限，自2011年起致力於財政健全，經過10餘年努力，截至今年7月底長期債務比率30.9%及短期債務比率23.95%，長短債務比率均符合公共債務法規定，但在財政部債務管理分級，屬中度管理。倘全額負擔105.72億元，約占7.1年本府可用財源，除基本支出外，各項施政計畫將無財源可用。