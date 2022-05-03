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慈濟大學成為烏克蘭庇護大學　免費援助30位學生、學者來台

▲▼慈濟大學國際處安排線上視訊面試情形。（圖／慈濟大學提供，下同）

慈濟大學國際處安排線上視訊面試情形。（圖／慈濟大學提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

自俄羅斯對烏克蘭迄採取特別軍事行動以來，烏克蘭有超過500萬人離開家園，教育也被迫中斷，慈濟大學啟動「陽光向日葵—烏克蘭難民學生扶助專案」，預計招收30位烏克蘭學生和學者，希望能夠提供一個安全穩定的環境給烏克蘭青年學子繼續求學。

慈濟大學表示，包括12位學位生，12位華語生和6位學者，將提供包括機票錢、學費、住宿費和生活費等，預計5月將有第一批烏克蘭學生抵台。

▲▼慈濟大學國際處安排線上視訊面試情形。（圖／慈濟大學提供，下同）

自戰火開始，慈濟大學師生關心烏克蘭狀況，在校內募心募愛為烏克蘭祈福募款，並積極規畫協助烏克蘭年輕人繼續求學，慈濟大學劉怡均校長表示，烏克蘭的人民在與生死搏鬥，在戰火連天裡恐懼度日，讓我們都付出一己心力，對烏克蘭流離的人們付出愛與關懷。

透過由中研院發起、科技部參與的「烏克蘭學人獎學金計畫」平台，讓有對慈大有興趣的烏克蘭青年申請就讀，自4月6日開始慈濟大學國際處陸續安排線上面試，面試的系所包括有教育研究所、生命科學系、分子生物暨人類遺傳學系、醫資系、傳播學系、英美系、國際數位媒體學程、東方語文學系、宗教與人文研究所等，由相關系所老師與烏克蘭學子面對面線上介紹系所特色，了解學生學習背景、興趣，以及來慈大就讀的學習目標等。

▲▼慈濟大學國際處安排線上視訊面試情形。（圖／慈濟大學提供，下同）

面試的學子包括有基輔大學、基輔國立語言大學、哈爾科夫大學等地的學生。有些人因為學習中斷想要繼續研修，也有人曾經學過華語，以及對台灣感興趣等。已錄取的學生表示，烏克蘭許多城市和學校已經被炸毀，感謝台灣慈濟大學在他們這麼艱難的時刻，給他們機會繼續完成學業。

慈濟大學國際處蕭心怡國際長表示，面試的學子有些已經逃到鄰國，但也有人還留在烏克蘭，可以感受到他們的擔心和害怕，錄取的學生中有幾位都有豐富的志工經驗，期望戰爭結束後，學生完成在慈大的學業後回到烏克蘭發揮慈濟精神幫助他們的人民。由於學生逃難時缺少文件，無法以正常管道申請，蕭心怡也感謝中研院，教育部以及外交部的協助，讓烏克蘭學生能順利來台就學。

▲▼慈濟大學國際處安排線上視訊面試情形。（圖／慈濟大學提供，下同）

在波蘭盧布林醫學院求學的台灣學子加入慈濟志工行列。

烏俄戰爭開始，難民陸續逃到鄰國，其中又以波蘭最多，進入波蘭的第一站是盧布林地區，慈濟大學醫技系校友目前在盧布林醫學院求學，透過懿德媽媽與慈濟基金會聯繫上，成為慈濟在盧布林地區協助發放的志工，他也邀請了其他同樣在盧布林醫學院求學的台灣學子一起加入志工行列。

慈大校友表示，戰爭雖然離他很近，但很幸運的他們沒有受到那麼多的影響，千千萬萬的烏克蘭人因為戰爭失去了家園甚至失去家人。即使家人還活著，也被迫與他們分開！遠在臺灣的大家如果可以，希望也能夠在自己的能力範圍內資助烏克蘭人，他也會帶著大家的心意盡全力的幫助他們！

慈濟大學表示，戰火無情，校友在波蘭協助難民，慈大也期望能提供烏克蘭難民庇護的地方，校內也為烏克蘭學子來台成立專戶接受捐款，聚集善的力量，一起來幫助烏克蘭難民。

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