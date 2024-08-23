iPhone上打ㄉㄜ　第2排出現「の」！台人秒懂笑瘋：根本中文

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

很多人即使沒學過日文，但一定知道「の」。就有網友表示，在台灣生活，可以廣泛看到「の」，「最知名的例子就是『茶の魔手』」，他則在無意間發現，在iPhone上打「ㄉㄜ」，建議選字中居然出現「の」，打趣笑呼「連注音輸入法都可以打出來，其實の是中文對吧？」引發話題。

有網友在PTT的C_Chat板發起閒聊「の其實是一種中文對吧？」提到在台灣常常看到「の」這個字出現，像是知名手搖飲「茶の魔手」就直接把「の」放在店名中。原PO接著貼出一張截圖，他在iPhone上輸入「ㄉㄜ」時，前面幾個選字建議有「的、得、地、德」等等，值得注意的是，下面一排卻出現「の」，令他不禁笑呼，「連注音輸入法都可以打出來，其實の是中文對吧？」

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貼文一出，就有網友也好奇嘗試，「注音打得出來笑死」、「の，還真的收錄在注音耶= =」、「真的有耶，超靠杯」、「哇靠！真の打得出來」、「還真的打得出來欸」、「の，真的有耶」、「輸入法真的有，我傻眼」、「iOS內建輸入法有耶！笑死，の」、「iOS的有耶XD！今天才知道。」也有人表示，「中文輸入有の，很久以前就有了，怎麼一堆人不知道？」

但也有人表示，「可惡，Google注音打不出來，我都打丿代替」、「Google注音沒有。」還有懂日文的網友無奈留言，「那種意義不明的算可以接受了，看得懂的才痛苦，很多人會拿去放形容詞，可愛の蘿莉」、「看得懂才痛苦+1。」