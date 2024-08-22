有BUG！　iPhone輸入「4字元」手機直接崩潰

記者邱晟軒／綜合報導

iPhone使用者注意了！外國網路安全研究員近日在協作平台「infosec.exchange」警告，iPhone 使用者只要輸入「“”::」4個特定字元組合，就會導致手機短暫當機。

根據外媒 《TechCrunch》 報導，當 iPhone 用戶在「設定」中的搜尋欄位或「App 資料庫」中輸入「“”::」這4個字元時，手機會瞬間崩潰。經測試發現，這個問題不僅限於 iPhone 的搜尋功能，還可能影響 iPad 等 iOS 設備。

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▲輸入「“”::」4個字元，導致 iPhone 出現短暫黑屏當機 。（圖／記者邱晟軒攝）

值得注意的是，這個 Bug 不僅限於「“”::」，實際上任何「“”」加上其他任意字元都會觸發同樣的崩潰現象。當系統崩潰後，螢幕會短暫閃黑一秒鐘，然後自動返回到鎖定畫面。



研究顯示，這個問題並非安全漏洞，iOS 安全研究員 Ryan Stortz 和 Patrick Wardle 分析後強調，這僅僅是一個介面上的 Bug，基本上不會影響裝置的安全性。

《ETtoday新聞雲》記者也進行了實測，結果顯示，當在 iPhone 上輸入「“”::」後，手機確實會立即出現短暫當機情況，等待數秒後系統才會恢復，並自動返回鎖定畫面。