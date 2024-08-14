台灣人秒懂！徽章印「2句日文」日本人卻問號　一知答案：不買了

記者曾筠淇／綜合報導

台灣有段時間很流行「偽日文」，會用50音去拼出台語。近日就有日本網友看到兩個印著日文的徽章後，好奇這「日文」代表什麼意思？文章曝光後，吸引不少熱心網友留言解答，最後原PO得知答案，則回說「我決定不買了」。

原PO在平台「X」上發文貼出兩張照片，請網友幫他解答「這兩句日文」的意思。從他貼出的照片可見，其中一個徽章寫著「Shhh ! りがわ惦惦」，另一個則寫著「りしれ供さ小」。

這兩句看似是日文，但其實唸出來就知道，它的音是「哩嘎挖惦惦」，也就是「你給我安靜」；另個則是「哩洗咧工撒小」，即「你是在說什麼」。

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因此貼文底下，就有網友熱心回答，「這是台語發音，左邊的字是『閉嘴』，右邊的字是『你在說什麼』，這是打架時常見的粗俗說法」、「台灣有很多網路用語是台語和日語五十音的組合」。還有其他網友留言，「如果學會了，請小心使用」、「哈哈哈，台灣人真的不能放棄諧音哏」、「看不懂日文，但知道在說什麼」、「好好笑，我的話會想買欸，好酷」、「非常不妙的用語」。

後來原PO也留言回應，「謝謝大家告訴我，我決定不買了」。