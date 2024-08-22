9軍官洩漏軍機！還拍「願投降解放軍」影片　最重被判刑13年

▲高等法院將軍官集體洩密案重判，蕭翔云（灰衣）判刑13年、康奕彬（後排黑衣左）判刑7年2月、謝孟書（後排黑衣右）判刑9年。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

高等法院審理現役、退役軍官集體共諜案，22日宣判，將陸軍菁英部隊航空特戰指揮部601旅謝姓前中校等9人，分別重判13年到1年半不等刑期。審判長張惠立宣判後，當庭諭知眾人「在獄中好好反省，學得一技之長，出獄後好好做人，這是給你們的祝福」。

桃園檢調單位掌握線報，對航特部謝姓退役中校進行跟監調查後，發現謝洩漏的資料，可能攸關國防機密，因此報請台灣高等檢察署進行偵辦。高檢署持續調查，發現除了航特部以外，包含陸軍花東防衛指揮部、陸軍金門防衛指揮部、陸軍化生放核訓練中心等營區，都有現役軍士官涉案，陸續發動多次偵查行動，帶回蕭姓前少校等人訊問，最後檢方也聲請羈押多名軍士官，合計聲押6人獲准，其餘人則分別以60萬元到2萬元不等金額交保候傳。

由於事涉軍事機密，檢方未說明軍官洩漏的軍事機密為何，全案於去年11月偵查終結，高檢署查出，這批軍士官遭大陸情報單位吸收後，除了洩漏軍事上機密以外，更收受金錢後，配合拍攝「我願意投降解放軍」之「心戰」影片交付大陸情報單位，以換取報酬，所以對10人提起公訴。而檢方更指出，「被告10人...嚴重危害國家安全，實在令人痛心，被告等人背叛自己的袍澤，背叛自己的國家，應受到法律最嚴厲的制裁。」建請法院從重量刑。

高等法院進行一審審理，全案於22日宣判，高等法院將剛退役的陸軍化生放核訓練中心前少校蕭翔云重判有期徒刑13年，另外航特部601旅中校謝孟書重判有期徒刑9年，花防部少校作戰官何信儒有期徒刑7年4月，金防部守衛情報官康奕彬有期徒刑7年2月，陸軍104旅上尉洪睿洋有期徒刑7年。總計共有8名現役、退役軍官遭到判刑，另有1人獲判無罪。收買軍官的共諜商人謝秉成也遭重判8年。

本次宣判中，蕭翔云、謝孟書、康奕彬3人出庭聽判，審判長張惠立宣判後，當庭說到「你們要好好在獄中反省，學得一技之長，出獄後要好好做人，這是我們所能給你們的祝福，希望你們能學得經驗，未來好好面對人生。」而後三人還押看守所，面對記者詢問，三人均不回答。