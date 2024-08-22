PO賓士照炫富！竟是加入詐團當軍師　高雄「明日之星」帥律師收押

▲陳逸軒曬出賓士名車。（圖／翻攝自陳逸軒IG）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄檢、警偵辦一起詐騙集團洗錢案時，意外發現高雄市律師公會副秘書長陳逸軒，涉嫌洩密、協助詐團運作、聯繫，幾乎已成該詐騙集團的軍師，昨日（21日）將陳逸軒約談到案，偵訊後認為他涉案重大，今（22）日依組織犯罪、詐欺等罪向法院聲請羈押禁見獲准。

據指出，雄檢和警方是在日前偵辦電信詐騙案時，意外發現詐團成員與陳逸軒有密切聯繫，且陳涉入程度頗深，參與詐團的運作還居中聯繫，因此將陳逸軒約談到案，由於陳身分敏感，專案人員對於案情三緘其口，不願多談。

▲陳逸軒是高雄市律師公會副秘書長。（圖／翻攝自陳逸軒IG）

據了解，陳逸軒擔任律師僅6、7年，去年底才出任高雄市律師公會副秘書長，其父親曾任法官，也是高雄市知名的老牌律師，父子目前在同一律師事務所，陳逸軒算是高雄市新生代律師中亮眼的明日之星，他的IG上也有他曬勞力士、賓士名車的炫富相片，沒想到這次竟然因涉案而且遭收押，令法界頗感意外。

台北地檢署日前偵辦以鄭鴻威為首的16名律師，涉嫌擔任詐團軍師，洩漏偵查秘密給詐團成員，還教導他們趨吉避凶，檢方偵辦後將16名律師依法起訴，據了解，陳逸軒應該也是扮演類似的角色。