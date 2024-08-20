「買威而鋼送疫苗券」廣告露餡　揪出他貪45元轉租門號賣禁藥

▲蔡姓男子以10元人民幣代價將門號轉租給販賣威而鋼的禁藥集團，遭檢方起訴。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

從事廣告業的蔡姓男子以10元人民幣代價將門號轉租給販賣禁藥集團，集團成員以此門號綁定LINE註冊暱稱「大樹藥局」作為客服帳號，大膽販賣由暉致醫藥公司銷售的威而鋼，暉致瀏覽網頁下單購買威而鋼1瓶，經檢驗為禁藥，告發偵辦。士林地檢署偵結，依幫助販賣禁藥等罪將蔡男起訴。

起訴指出，2020年11月30日蔡男向某電信公司承租門號，再以10元人民幣代價（約45元台幣）對價，轉租給販賣禁藥集團使用。

集團成員基於販賣禁藥與詐欺取財的犯罪意圖，明知「威而鋼膜衣錠50毫克」與「威而鋼膜衣錠100毫克」等藥品已獲行政院衛生署許可，由輝瑞大藥廠公司合法代理並交由暉致公司服務及銷售，仍以暉致的名義架設了「VIAGRA®輝瑞Pfizer台灣官方線上藥局」的假網站，並大膽地販售「威而鋼30粒」等產品，甚至在稱贈送疫苗優先注射券，誤導消費者。

▲販售假藥集團竟以大樹藥局名稱LOGO創LINE帳號當客服帳號。（圖／記者黃宥寧翻攝）

2021年6月，暉致公司瀏覽到該虛假網站，並下單購買了一瓶威而鋼。收貨後，發現產品包裝與我國衛生福利部核准的正品外包裝明顯不同，經檢驗確認為禁藥，遂決定告發。

警詢、偵查時，蔡男坦承將門號轉租，並未查核使用者實際身份及門號用途，暉致提供送驗資料表示，該藥品含有Sildenafil(西地那非)成分，倘使用於人體，應以藥品列管。

檢方根據暉致提供的資料、檢驗報告、蔡男與販售禁藥成員對話、及蔡男先前也因提供門號給不同人而涉犯幫助詐欺取財前科等，依幫助詐欺取財、幫助販賣禁藥等罪提起公訴。