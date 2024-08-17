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可以拍照「但小朋友臨摹被制止」！　高美館緊急改規定：開放速寫

▲▼高雄市立美術館推出年度特展《瞬間－穿越繪畫與攝影之旅》，是英國泰德美術館歷年最長特展之一，如今獨家來台。（圖／高美館提供）

▲高雄市立美術館特展《瞬間－穿越繪畫與攝影之旅》引起爭議，小孩臨摹作品被制止。（圖／高美館提供）

文／中央社

近日有網友表示，小孩在高雄市立美術館「瞬間」特展中臨摹作品，過程未影響他人卻被志工制止，這篇貼文引發討論。高美館回應，在不影響參觀動線下已開放民眾速寫。

一名網友昨天在臉書（Facebook）貼出文章分享帶著小孩到高美館看展的經驗，網友說，帶著孩子參觀「瞬間—穿越繪畫與攝影之旅」，孩子看到畢卡索的作品打開平板坐在地上臨摹作品，但後來遭館內工作人員制止。這篇文章在網路上引發熱烈討論。

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高美館今天透過訊息回應，感謝所有朋友關注與建議，已規劃在不影響參觀動線及其他觀眾的參觀權益前提下，開放攜帶繪圖板或素描本進行速寫。

這名網友說，館內工作人員跟她老公說，高美館不能臨摹作品，「只能拍照，不能臨摹，這是規定。」夫妻倆跟工作人員說高美館沒有相關規定，且孩子沒有影響到其他人的權益，而溝通過程中孩子聽到後，以為自己做錯事情，幾乎快哭了。

網友說，她跟工作人員說官網沒有禁止臨摹，但工作人員冷冷回應「一切依現場規定」。相比之下奇美博物館官網明文寫著個人臨摹不需申請，「喜歡畫畫的人請帶著鉛筆和速寫本一起來，創造屬於自己的博物館畫畫課，自由自在，不限平日或週末，更無需任何申請！」

醫師李佳燕今天也發文討論此事件，她說，「我真的不相信，一個已經存在這麼久的美術館，竟然會出現這樣與當代知名美術館，背道而馳的作法。」美術館不應該是高高在上，拒人於千里外，大人假情假意、附庸風雅的地方。那必須是親近人民，讓人民樂於接近的場所，尤其是對孩子。

這些文章下方吸引不少網友發表意見，有人分享高美館對親子不夠友善，也有不少人舉國外美術館為例，甚至貼出自己到國外美術館看到許多民眾帶著椅子就坐在名畫前臨摹作品，氣氛很好。許多網友認為，美術館應該更加親民，臨摹不應被制止。

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