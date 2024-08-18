摩天輪「邊轉邊燒」恐怖畫面曝光　德音樂祭火災30多人受傷

▲海菲爾德音樂節一座摩天輪突然失火，最終導致30多人受傷送醫。。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

德國萊比錫（Leipzig）的海菲爾德音樂節（Highfield Festival）發生恐怖意外，一座摩天輪正在運轉時突然失火，只見車廂高掛半空中，火舌卻不斷竄出，最終導致30多人受傷。

這場火警發生在17日晚間9時，根據現場畫面，民眾紛紛驚恐抬頭看，同時發出驚呼，只見其中2個摩天輪車廂正轉到頂端，卻幾乎被大火吞噬，不斷冒出黑煙。目擊者表示，當時還有人在車廂內。

太陽報、德國之聲、天空新聞等外媒報導，火勢被迅速撲滅，但仍造成30多人受傷，大多數傷患都是因為吸入煙霧而受到輕傷，唯有2人情況嚴重。傷者之中，也包括4名警察。

警方發言人薩德爾（Josephin Sader）告訴圖片報，第一個車廂起火後，又延燒到第二個車廂，但目前原因不明，仍在調查中。

「海菲爾德音樂節」已經舉辦15屆，每年吸引大約3萬名遊客。儘管發生意外，主辦單位仍決定，接下來的演出與活動都照常進行，只有摩天輪停止營運，「受影響的人正在接受治療，目前狀況良好……我們正與消防局、警方與醫療救助團隊密切合作。」