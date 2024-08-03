應援麟洋配「揮台灣國旗」遭保全制止！外國大叔「開大絕」秒解

▲外國大叔揮台灣國旗。（圖／翻攝自Threads）



記者施怡妏／綜合報導

羽球男雙「麟洋配」出戰巴黎奧運4強，場邊卻發生民眾拿著印有「台灣」字樣的應援物，被工作人員與球迷搶奪，一名在現場觀戰的網友表示，觀眾席有位外國人拿著台灣國旗揮，大聲幫台灣應援，一開始拿小國旗，後來直接改拿大國旗，保全來制止，還直接跟對方對罵，罵到保全不管了。

「台灣人進奧運會場不能帶國旗，但現場的外國人幫忙拿了！」有網友在Threads發文，昨天的「麟洋配」4強賽時，爸爸旁邊坐了一名外國大叔，比賽過程中大聲應援，幫台灣加油，甚至還揮著台灣國旗，「一開始只拿小面的，後面直接不演，拿超大國旗出來」。

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原PO驚呼「不知道他安檢怎麼過的」，後來有保全人員上前制止，外國大叔也不是省油的燈，直接跟對方互罵，後來保全人員直接不管。

事後有網友補充，該名外國大叔是在台灣工作的美國人，「專程飛去法國看奧運，幫台灣加油」。

對此，網友狂讚，「在法國就是據以力爭，吵就對了！有吵有機會」、「謝謝這位熱情的叔叔，身體力行幫拿國旗+出言力挺（罵走），請收下我滿滿的敬意」、「有夠帥氣的」、「結論：外國人可以拿國旗」、「這一定要給他鼓掌叫好」、「幫台灣撐腰太感動了」、「所以對罵後假如罵贏，其實國旗就可以留著」、「帶兩個國旗進場，好喜歡外國人的腦迴路」。

貼文、照片經由原PO授權提供轉載。



▼麟洋配李洋、王齊麟。（圖／路透）