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壽司郎進軍北京開新店！排隊要等10個小時網友傻眼

▲▼壽司郎在北京展店。（圖／翻攝テレ東BIZ YouTube）

▲壽司郎在北京展店，排隊等候時間一度長達10個小時。（圖／翻攝テレ東BIZ YouTube）

記者楊庭蒝／綜合報導

日本知名迴轉壽司品牌「壽司郎」（Sushiro）於8月21日在北京開設首家分店，引發驚人的排隊盛況。這家位於北京市中心西單大悅城購物中心的新店，從開幕前就吸引了大量顧客蜂擁而至，到下午時分，等候時間更是突破10小時，成為網路熱議話題。

據了解，壽司郎早在2021年就已在廣東開設中國首店。此次北京店的開幕，正值中日關係因日本核處理水排放問題而趨於緊張之際。由於中國全面禁止進口日本海產，北京店特別採用來自中國及世界各地的海鮮食材，提供超過200種壽司品項，每盤售價約人民幣10元（約新台幣45元）。

綜合外媒報導，一位34歲的北京女性顧客表示：「女兒很喜歡迴轉壽司，我們7月在大阪旅行時曾光顧壽司郎。這裡的口味與日本相同，魚肉新鮮。」壽司郎營運方也表示，未來計劃加速在中國市場的擴張。

這一盛況在社交媒體上引發熱烈討論。有日本網友驚訝地說：「不是一直在喊『NO JAPAN』嗎？」也有人指出：「雖然用的是中國的魚，但還是不相信日本吧。」然而，一位在北京的日本僑民則表示：「終於有一家既美味又實惠的壽司店，這是日僑的好朋友。」

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