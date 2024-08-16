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旅客不飛中國！多國航空減班、停飛　乘客「免費升等」座位隨便躺

▲▼阿聯酋航空,Emirates。（圖／達志影像／美聯社）

▲受限於旅客數量，阿聯酋航空公司已將執飛的班機改為座位數較小的小型飛機。圖為阿聯酋航空班機。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／編譯

由於旅客需求疲軟、營運成本增加以及地緣政治影響，多家國際航空公司近期選擇縮減或取消飛往中國的航班，包括英國航空（British Airways）、澳洲航空（Qantas Airways）和維珍航空（Virgin Atlantic）在內的航空公司，都已陸續宣布暫停或減少往返中國的航班，即使有部分班機前往中國，乘客也是寥寥可數，甚至還有乘客能免費獲得升等。相對的，中國的航空公司卻持續在國際航線上擴張。

綜合路透、美國之音等外媒報導，中國在近年來曾是全球航空公司極度看好的市場，然而現狀似乎顯示中國市場正在失去吸引力，首先是澳洲航空在7月時暫停雪梨飛往上海的航班，並指出飛機上座率只有一半，反映出對中國旅行的需求確實下滑。而英國航空則將從10月底起暫停倫敦飛往北京航班一年，顯示其對中國市場的營運成本與收益進行了重新評估。

外媒分析，各國際航空公司暫停對中國航班的原因多元，包括旅遊需求疲軟、政治緊張局勢、成本上升、俄烏戰爭，以及疫情停飛後需求恢復緩慢等，其中在地緣政治影響方面，2022年俄烏戰爭爆發後，歐洲及美國等國家的航空公司被禁止進入俄羅斯領空，而只有中國航空公司得以飛越俄羅斯領空，使得飛往中國的航班需要繞道，進而拉長飛行時間、增加營運成本。

▲美國航空公司等歐美航空。（圖／路透）

▲美國航空公司等歐美航空被禁止飛越俄羅斯領空。（圖／路透）

另一方面，需求不足也是一個重要因素。根據數據，今年6月國際航線的旅客運輸量達535萬人，同比增長111.9%，但這一數字仍低於2019年12月的632萬人，表明國際航線旅客量仍未恢復至疫情前水平，因此許多航空公司已經開始調整策略。

其中，像是阿聯酋航空公司（Emirates Airlines）的工作人員就表示，受限於旅客數量，已經將執飛的班機從大型寬體飛機改為座位數較小的小型飛機。也有經常往返英國的中國民眾透露，她搭乘今年3月底的班機時，整排座位只有她一人，還能橫躺在座位上，甚至在6月返回北京時，還免費獲得升等豪華經濟艙的待遇。

然而，儘管外國航空公司對中國市場的興趣似乎下滑，但中國的航空公司卻持續在國際航線上擴張。從疫情爆發至今，中國航空公司所佔的國際航班比例已超過疫情前，且仍在繼續上升，似乎顯示出雖然國際航空公司對中國市場的興趣降低，但中國航空公司對國際市場的需求與興趣仍然強烈。

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