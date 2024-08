放學騎自行車回家　印度2童「勾到電線」觸電！倒地丟命瞬間曝

▲印度2名男童騎自行車時,意外勾到電線,倒地身亡。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

印度21日下午發生了一起悲劇,一名11歲男童在騎自行車時,因被暴露的電線纏住,不幸觸電身亡,而同行的另一名10歲男孩則在事故中嚴重受傷。這起事件在當地震驚了整個小鎮,人們也對電力部門疏忽職守進行強烈譴責。

據NDTV報導,事發當時,11歲的坦維爾(Tanvir)正載著10歲的亞當(Aadam)放學回家,不料2人的自行車卻在途中勾到懸掛在電線桿上的電線,2人隨即觸電倒地。路人發現狀況後,迅速搬來木板移除電線並試圖營救,可惜年幼的坦維爾還是不幸當場身亡,亞當則被緊急送往醫院,情況危急。

Two kids heading home from school got electrocuted. 11yr old Tanvir and 10yr old Aadam lost their lives to criminal callousness of the electricity department in Kadapa, Andhra Pradesh pic.twitter.com/TPoxV2xBLx