放學騎自行車回家　印度2童「勾到電線」觸電！倒地丟命瞬間曝

▲印度2名男童騎自行車時，意外勾到電線，倒地身亡。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

印度21日下午發生了一起悲劇，一名11歲男童在騎自行車時，因被暴露的電線纏住，不幸觸電身亡，而同行的另一名10歲男孩則在事故中嚴重受傷。這起事件在當地震驚了整個小鎮，人們也對電力部門疏忽職守進行強烈譴責。

據NDTV報導，事發當時，11歲的坦維爾（Tanvir）正載著10歲的亞當（Aadam）放學回家，不料2人的自行車卻在途中勾到懸掛在電線桿上的電線，2人隨即觸電倒地。路人發現狀況後，迅速搬來木板移除電線並試圖營救，可惜年幼的坦維爾還是不幸當場身亡，亞當則被緊急送往醫院，情況危急。

Two kids heading home from school got electrocuted. 11yr old Tanvir and 10yr old Aadam lost their lives to criminal callousness of the electricity department in Kadapa, Andhra Pradesh pic.twitter.com/TPoxV2xBLx — Sneha Mordani (@snehamordani) August 21, 2024

目前，警方已對此案展開調查。初步調查顯示，這起悲劇是因為一根碟形的天線電線與帶電電線接觸後所引發，而這起事件也在當地引發社會震驚，不少居民指責電力部門未能妥善維護電線，才導致悲劇發生。

當地議員雷迪（Madhavi Reddy）當天已慰問遇難者家屬，並承諾政府將提供一切可能的幫助，而教育部長那拉（Nara Lokesh）則對這起意外表示震驚，指示官員確保傷者得到最佳治療，同時要求電力局官員採取措施，杜絕類似事故再度發生。