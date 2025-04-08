　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

股災不用睡公園！劍湖山曝更好選擇「最大容納3萬人」全笑翻

▲▼台股暴跌。（圖／記者湯興漢攝攝）

▲台股暴跌。（圖／記者湯興漢攝攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

川普的關稅之亂引發全球動盪，不少民眾苦笑要去公園睡草皮，就有超商祭出買一送一活動，要守護全民荷包。劍湖山世界昨（7）日也在粉專發文，「您好，這裡最大容納量30,000人（只比大安森林公園少一點）」、「真的要睡公園？你可以選擇更好的」，貼文讓網友笑翻。

昨日台股暴跌，劍湖山世界的小編在粉專貼文，提到劍湖山世界最大容納量30000人，只比大安森林公園少一點，「想坐擎天飛梭－極速落體？我們也有（但我想大家今天坐了一整天都沒動應該暫時不想搭了）；還有14萬棵喬灌木，樹皮、草皮一應俱全（吃不習慣？我們當然也有樂園美食）；超過3,000個停車位，應該是睡得下？（睡不習慣？ #劍湖山渡假大飯店 也有293間客房，還有各項優惠，歡迎入住）。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

小編還安慰股民們，「面對史詩級的跌跌不休，除了『面對它、接受它、處理它、放下它』，真的要睡公園？你可以選擇更好的，這裡就是 #劍湖山世界主題樂園。」

貼文一出，眾網友笑翻，「劍湖山小編真的應該加薪」、「劍湖山的小編總是不讓我失望」、「被斷頭可以免費住嗎」、「秀出對帳單可以免門票嗎？」「你怎麼覺得我還有錢買門票？」還有許多人提到其他很有哏的粉專小編，「Big City遠東巨城購物中心，我懷疑你們是高階小編EMBA同學」、「我進來找六福村的小編的…」

另外，六福村昨日則是貼出園內設施「大怒神」的照片，意有所指地表示，「大怒神，是個很誠實的設施，上去大家都笑，下來大家都叫。最可怕的不是速度，是那一瞬間的來不及。」圖片中還搭配文字，「搭乘前請先降下安全桿，神早就告訴你了。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
609 1 7411 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台股狂跌！他曝超商買不到「這類商品」　萬人驚呼：全被掃光
賣股票「手滑誤按一鍵」！連俞涵傻眼大叫 網蓋樓：感謝妳
想進場撿便宜　一票勸退「等見到1狀況」再加碼
終於等到了！金價大跌　陸客嗨扛行李箱「掃貨黃金」
股市下跌比國家滅亡孰輕孰重？　曹興誠喊話：罷藍委才叫共赴國難
川普嗆歐盟「免關稅不夠看」：先買3500億美元美國能源再談！
川普態度有變？傳鬆口「關稅終局會比預期更早」
柯建銘霸佔韓國瑜主席位！　藍幕僚痛批：台灣最大危機

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台股狂跌！他曝超商買不到「這類商品」　2萬人驚呼：全被掃光

乘客搭捷運「看股票分析影片」　妹妹喊1句！他忍不住比讚

股災不用睡公園！劍湖山曝更好選擇「最大容納3萬人」全笑翻

川普揮關稅大刀「在想什麼？」　Cheap點破他的想法：美國人也破財

「龍巖成抗跌王」今一度跌近10%　網驚挖出疫情股價：飆漲停

溫體牛肉湯要變貴了？屠宰商調漲1成肉價「業者恐跟進」

川普關稅恐重創來台旅客數　專家：國內出遊、出國意願都會跌

關稅戰開打　美國網友嗆「誰他X關心台灣！」遭大批美網嗆：無知

好天氣要沒了！明午起變天「全台防雷雨」　周末雨區再擴大

年輕人愣見長輩「1表情加碼台積電」　PTT懂操作：根本沒差

#柯建銘 不滿政院安排 #傅崐萁 坐主位 #卓榮泰 夾中間一臉尷尬

潘瑋柏瘦10公斤開唱　秀下顎線：快點拍！好景不常在！

朴炯植模仿光熙　「呀呀呀！」超傳神XD

鍾欣凌看「台股綠油油」　「蔬菜吃多了，紅肉就來了」

《單身4》李時安大方認整型　有動鼻子：各位想的那個也有

【泰格與雪兒】兜兜轉轉的我們(下)

股市崩盤再喊「關稅超棒」！　川普：已替美國帶來數百億收入

萬人上街高喊 #川普 下台！美國多地抗議示威畫面曝

遭小黃追尾拒私了 運將落跑...車主肉身擋車！

【冤家路窄】跟著 #大甲媽 擺攤賣香腸 遇債主爆衝突！

台股狂跌！他曝超商買不到「這類商品」　2萬人驚呼：全被掃光

乘客搭捷運「看股票分析影片」　妹妹喊1句！他忍不住比讚

股災不用睡公園！劍湖山曝更好選擇「最大容納3萬人」全笑翻

川普揮關稅大刀「在想什麼？」　Cheap點破他的想法：美國人也破財

「龍巖成抗跌王」今一度跌近10%　網驚挖出疫情股價：飆漲停

溫體牛肉湯要變貴了？屠宰商調漲1成肉價「業者恐跟進」

川普關稅恐重創來台旅客數　專家：國內出遊、出國意願都會跌

關稅戰開打　美國網友嗆「誰他X關心台灣！」遭大批美網嗆：無知

好天氣要沒了！明午起變天「全台防雷雨」　周末雨區再擴大

年輕人愣見長輩「1表情加碼台積電」　PTT懂操作：根本沒差

具體反制措施遭披露！　陸或封殺美國電影、農畜產品

高雄男獨攀馬博橫斷失聯！4／6下午後斷訊　5人搭直升機搜救

10年僅3天特休！北捷「反覆歸0」清潔員年資　工會提3訴求將天天抗議

租期3天換5萬元報酬？　大學生慘被判刑2個月再罰1萬

曹佑寧綠島泡湯跟王識賢「坦誠相見」　認球隊脫光光：互看比大小

睽違255天再奪勝投　千賀滉大感謝牛棚守住勝利

李友廷出道7年罕見做1事！　認了不適應：像媽媽搶小孩

屏東警分局陳紹榮、陳家叢、李尚勳　3人考上警佐班

女歌手生日遭綁架性侵4周！自閉10年走不出　錯失見母最後一面崩潰

台股狂跌！他曝超商買不到「這類商品」　2萬人驚呼：全被掃光

鍾欣凌看「台股綠油油」　「蔬菜吃多了，紅肉就來了」

生活熱門新聞

台股超慘！「1檔股票」竟拉尾盤　他驚：台灣人太狠了　

台股血洗一片綠！唐綺陽曝「3轉折時間點」

2波鋒面接力　半個台灣恐大雨濕悶

一早進公司「突被裁員了」　35歲工程師：非常震驚

美國網友嗆「誰他X關心台灣！」　遭大批美網嗆

鋒面明晚掃全台！　雨最大地區曝

高雄智慧紅綠燈變陷阱！倒數完還要等數十秒

明晚劇變！　下波鋒面全台雨更大

把握好天氣！　「2道鋒面掃全台」雨最大地區曝

台股史上最慘　他們都綠了「想捐精賣包皮」

未來一周2波鋒面「全台有雨」　周六雨勢擴大

高中生六人行遭困六福村　「冷靜下山」全讚爆

年輕人愣見長輩「1表情加碼台積電」！PTT懂操作

21歲醫學系學生打球突嘔吐　就醫才知腎衰竭

更多熱門

相關新聞

「龍巖成抗跌王」今一度跌近10%！網驚挖出疫情股價

「龍巖成抗跌王」今一度跌近10%！網驚挖出疫情股價

台股昨（7日）狂瀉2065點，千家上市櫃跌停慘不忍睹，不過粉專《台灣迷因》發現，殯葬龍頭龍巖（5530）成了台股抗跌王，拉尾盤以73.4原作收。而今日龍巖開盤小漲0.4元，但盤中又跌到66元左右。分析師指出，殯葬業屬於內需產業，當出現疫情或是恐慌時，成為一種「被」避險股。

張景嵐「人生第一次買股」遇大崩盤

張景嵐「人生第一次買股」遇大崩盤

快訊／台股爆量崩千點！上市近500檔跌停　台積電殺半根

快訊／台股爆量崩千點！上市近500檔跌停　台積電殺半根

跌不停　蘋果市值蒸發近6400億美元

跌不停　蘋果市值蒸發近6400億美元

台股哀成一片　她婆婆靠一檔「賺100多萬」

台股哀成一片　她婆婆靠一檔「賺100多萬」

關鍵字：

股市台股股民樂園公園劍湖山

讀者迴響

熱門新聞

川普：中國不收回34%關稅　將再加徵50%

歐盟宣布報復措施　15日起對美國商品徵收關稅

吳姍儒「轉賣公關品」被抓包　傳接棒《一字千金》

即／苗栗9歲兒、8月女屍僵　母胸口插刀搶救中

演員妻偷吃同事：快被妳操乾了　綠帽夫崩潰

快訊／廣末涼子涉傷害護理師　依現行犯逮捕

川普發文轟日本：對美國很差

人妻股票輸很多淪性奴　他1晚2次慘了

7旬翁亮生鏽美工刀搶銀行　法官輕判6月

台股大屠殺「他反而買進」　營業員急問：按錯？

才剛跌停！　台積電「盤後鉅額交易」驚見1035元

《機智醫生》楊碩亨、秋敏荷要結婚了！醫院內部公告曝光

不怕川普關稅！內需型百貨、食品股撐盤　統一超漲逾8％

廣末涼子「車禍現場照」瘋傳

台股超慘！「1檔股票」竟拉尾盤　他驚：台灣人太狠了　

更多

最夯影音

更多

#柯建銘 不滿政院安排 #傅崐萁 坐主位 #卓榮泰 夾中間一臉尷尬

潘瑋柏瘦10公斤開唱　秀下顎線：快點拍！好景不常在！

朴炯植模仿光熙　「呀呀呀！」超傳神XD

鍾欣凌看「台股綠油油」　「蔬菜吃多了，紅肉就來了」

《單身4》李時安大方認整型　有動鼻子：各位想的那個也有

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面