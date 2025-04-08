股災不用睡公園！劍湖山曝更好選擇「最大容納3萬人」全笑翻

▲台股暴跌。（圖／記者湯興漢攝攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

川普的關稅之亂引發全球動盪，不少民眾苦笑要去公園睡草皮，就有超商祭出買一送一活動，要守護全民荷包。劍湖山世界昨（7）日也在粉專發文，「您好，這裡最大容納量30,000人（只比大安森林公園少一點）」、「真的要睡公園？你可以選擇更好的」，貼文讓網友笑翻。

昨日台股暴跌，劍湖山世界的小編在粉專貼文，提到劍湖山世界最大容納量30000人，只比大安森林公園少一點，「想坐擎天飛梭－極速落體？我們也有（但我想大家今天坐了一整天都沒動應該暫時不想搭了）；還有14萬棵喬灌木，樹皮、草皮一應俱全（吃不習慣？我們當然也有樂園美食）；超過3,000個停車位，應該是睡得下？（睡不習慣？ #劍湖山渡假大飯店 也有293間客房，還有各項優惠，歡迎入住）。」

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小編還安慰股民們，「面對史詩級的跌跌不休，除了『面對它、接受它、處理它、放下它』，真的要睡公園？你可以選擇更好的，這裡就是 #劍湖山世界主題樂園。」

貼文一出，眾網友笑翻，「劍湖山小編真的應該加薪」、「劍湖山的小編總是不讓我失望」、「被斷頭可以免費住嗎」、「秀出對帳單可以免門票嗎？」「你怎麼覺得我還有錢買門票？」還有許多人提到其他很有哏的粉專小編，「Big City遠東巨城購物中心，我懷疑你們是高階小編EMBA同學」、「我進來找六福村的小編的…」

另外，六福村昨日則是貼出園內設施「大怒神」的照片，意有所指地表示，「大怒神，是個很誠實的設施，上去大家都笑，下來大家都叫。最可怕的不是速度，是那一瞬間的來不及。」圖片中還搭配文字，「搭乘前請先降下安全桿，神早就告訴你了。」