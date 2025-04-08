中國已60天未進口「美國液化天然氣」　彭博：雙方開始脫鉤

▲中國已經長達60天，未進口美國的液化天然氣。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

《彭博社》7日報導，中國已經60天沒有進口美國的液化天然氣（LNG），這是自從上一次貿易戰、也就是5年以來最久的一次，「目前的地緣政治衝突，正開始讓全球最大的LNG賣家與買家相互脫鉤。」

中國長達60天未從美國進口LNG，市場分析公司Kpler追蹤的全球船運數據也顯示，目前沒有美國船運前往中國。而在川普第1任期時，截至2020年4月，中國曾有長達400天左右，沒有從美國接收任何船運貨品。

獨立能源研究公司Rystad Energy的中國天然氣研究主管魏湘（Wei Xiong）認為，在今年剩餘的時間裡，中美之間「LNG零交易」的情況可能持續下去，「中國對於美國LNG的關稅，從先前的15%進一步上升至49%，作為對抗川普最高額關稅的反擊。與此同時，我們預期看到更多中國企業的轉售行為。」

儘管中國LNG買家受限於長期合約，但因為去年暖冬、庫存充足，意味著中國對於LNG的需求並不迫切，這也使得中國貿易商獲得更多彈性，可以把美國供應的LNG，轉售至歐洲及亞洲。

此舉將讓歐洲鬆一口氣，因為該大陸需要更多LNG，以利補充庫存，並且彌補俄羅斯關閉天然氣管線的損失。