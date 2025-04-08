跌不停！蘋果市值「蒸發近6400億美元」　股價3天狂瀉19%

▲蘋果市值蒸發近6400億美元。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國川普政府2日正式宣布「對等關稅」，重挫全球股市。在接下來的3個交易日內，蘋果（Apple）股價跌幅總計達到19%，總市值也蒸發6380億美元。蘋果目前拒絕回應關稅事宜。

CNBC報導，川普關稅引發股市拋售潮，儘管整體而言，7日股市已比前2個交易日好多了，蘋果卻仍進一步下跌3.7%，3個交易日一共狂瀉19%，市值縮水近6400億美元。

分析師指出，蘋果是遭受貿易戰影響最大的公司之一，主要是因為該企業高度依賴中國，而後者正面臨川普政府的54%關稅。儘管蘋果也有在印度、越南與泰國設廠生產，但這些南亞或東南亞國家，也都面臨關稅提高的挑戰。

分析師表示，新關稅生效之後，蘋果很可能需要自行吸收額外成本，否則就得採取漲價策略。瑞銀（UBS）7日估計，蘋果最高階iPhone目前售價1199美元（約新台幣3.9萬元），但未來可能上漲約350美元（約新台幣1.1萬元），漲幅30%左右。

巴克萊銀行（Barclays）分析師提姆隆（Tim Long）也預期，蘋果將會調漲價格，否則每股收益可能縮水15%。此外，該公司也可能重新安排供應鏈，從其他關稅較低的國家，把商品進口至美國。