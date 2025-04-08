終於等到了！陸金價1g跌超130元　顧客嗨扛行李箱「掃貨黃金」

▲不少人趁著金價下跌，趕緊購入金條。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

倫敦現貨黃金和COMEX黃金期貨主力合約報7日分別報收2982.975美元／盎司、2998.8美元／盎司，跌幅分別為1.19%。中國國內多個黃金品牌受此影響，足金金價每克漲超30元（人民幣，約台幣134.9元），吸引不少顧客趁此時大買黃金。

▲有顧客扛行李箱掃貨黃金。（圖／翻攝自微博，上同）

據《陝視新聞》報導，深圳水貝黃金市場7日擠滿購買黃金的顧客，有不少從外地來的遊客專門帶行李箱前來「掃貨」。一名老闆表示，有顧客月初向他預定2公斤金條，但目前還沒到貨，這4天就虧損了4萬多元。

對於國際金價三連跌的情況，不少人欣喜若狂，「終於等到這天了」、「跌至一年前的價格再說」、「它跌任它跌」、「多跌一些！發薪日我就可以買到自己喜歡的了」、「別說跌到400、500了，跌到620我都入手」、「快給我跌，我要給我媽買個手鐲」、「繼續別停」、「終於跌了，我放心了」。

▲▼黃金櫃位擠滿顧客。（圖／翻攝自微博）

不過，4月8日早盤，黃金開始反彈。中國國內金飾價格方面，老廟黃金足金飾品標價927元／克，較前一日918元／克的價格漲9元／克；周大福足金飾品標價923元／克，較前一日918元／克的價格漲5元／克；周生生足金飾品標價917元／克，較前一日912元／克的價格漲5元／克。