「龍巖成抗跌王」今一度跌近10%　網驚挖出疫情股價：飆漲停

▲龍巖盤中掉到66元，跌幅近10%。 （圖／翻攝奇摩股市）



網搜小組／劉維榛報導

台股昨（7日）狂瀉2065點，千家上市櫃跌停慘不忍睹，不過粉專《台灣迷因》發現，殯葬龍頭龍巖（5530）成了台股抗跌王，拉尾盤以73.4元作收。而今日龍巖開盤小漲0.4元，但盤中又跌到66元左右。分析師指出，殯葬業屬於內需產業，當出現疫情或是恐慌時，成為一種「被」避險股。

川普關稅狂殺全球股市，導致台股超過1700檔上市櫃跌停鎖死，不過粉專《台灣迷因》發現，龍巖成為台股抗跌王，「最後還拉尾盤，台灣人太狠了！」粉專還補充一句「左右護法有中華電信與台灣大哥大」。

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而各界繼續關注龍巖股價，今日小漲0.4元、以73.7元開出，接著回跌70至71元震盪，中午11點後隨即掉到66元，跌幅約9.95%。

據《TVBS新聞網》報導，分析師指出，因為殯葬業屬於內需產業，不會受到關稅、升息的影響；加上高齡化趨勢，尤其當出現恐慌、疫情時，成為一種「被」避險股。

不少網友也回憶，2021年新冠疫情爆發時，5月26日本土單日增加11死創下新高，9天以來已出現34死，引起各界恐慌，台股隔日早盤一度跌逾200點，但龍巖開高走高，直奔漲停價54.5元，且成交量放大至近四千張，漲幅為9.88%。