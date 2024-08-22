鋼琴家生前控曾邀約合作！排練半年卻喊：不缺了　衛武營急回應

▲新生代鋼琴家墜樓亡。（圖／記者陳以昇攝）

記者許宥孺／高雄報導

曾獲國際鋼琴大賽銀賞的楊姓鋼琴家，昨(21日)不幸於新北住處墜樓身亡，PTT上就有一篇貼文流傳，指出楊男曾受邀衛武營國家藝術文化中心合作，他練了半年，卻被告知「不缺了」，對此，衛武營也提出聲明。

這篇貼文以楊姓鋼琴家的角度寫道，他高中時因為鋼琴彈不好，所以用身障生的身份進高中，對他來說，高中三年，除了性霸凌，就是不斷的苦練鋼琴，直到大學全國第一名考進藝專。他在舞台上15年，去過馬來西亞巡演，去過日本比賽，也遠至維也納演奏過，他仍遭受圈內人士語言攻擊。

▲楊姓鋼琴家直播後輕生。（圖／翻攝臉書）

文章內文說，撒旦奪走了他的右手，手壞了，只剩下一些小舞台，剩一些聲樂家肯用他，「說好聽是用我給我機會，說難聽就是白嫖免費的」，到最後流落當保、 開計程車維持生計。

文章也提到，還記得高雄衛武營簡姓總監要他來排練《杜蘭朵》，結果最後練了半年，簡姓總監卻找了別人，並說：「目前不缺了。」

這篇貼文在PTT上發布後，內文雖是以楊姓鋼琴家角度所撰，不過並無法證實是楊男生前所留下，此貼文目前已遭刪除，警方亦未證實撰文者是誰。

▲衛武營對楊姓鋼琴家指控部分提出聲明。（圖／記者張雅雲攝）

對此，衛武營發出聲明表示，關於網傳衛武營曾邀約楊姓鋼琴家擔任歌劇《杜蘭朵》鋼琴伴奏一事，經查簡文彬總監曾於2020年1月聆聽2位聲樂家試唱，而楊姓鋼琴家是受其中一位聲樂家邀請，在試唱時擔任伴奏。

衛武營表示，期間楊姓鋼琴家向簡文彬總監請益合適精進技巧的練習曲目，簡文彬總監建議對方可從《杜蘭朵》練習，屬於一般的私下交流；後因新冠疫情爆發，因應防疫相關措施，同年8月底的歌劇《杜蘭朵》演出，僅以2019年4月首演之原班底進行排練工作，楊確實沒有參與。

衛武營表示，衛武營與簡文彬個人，對楊姓鋼琴家不幸離世消息深表遺憾，願逝者安息、親屬保重。

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