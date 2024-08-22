網傳鋼琴家被「白嫖表演」墜亡　遭點名聲樂家：寧願是他人變造

▲新生代鋼琴家墜樓亡。（圖／左翻攝自臉書、右記者陳以昇攝）

記者劉人豪／綜合報導

曾獲國際鋼琴大賽銀賞的新秀鋼琴師楊男，21日上午從土城住處墜樓身亡，網路上出現一篇貼文，聲稱是死者生前所留下，內文提到他右手壞掉後只剩下一些聲樂家會找他，「說好聽是用我給我機會，說難聽就是白嫖免費的，像是巫白玉璽、簡崇元之類的」。對此，簡崇元發文指出，該篇文章難以相信是楊男的手筆，並秀出2人的對話紀錄，「寧願相信這是他人變造。情何以堪啊！」

楊男21日上午11時許突然在臉書社團「爆料公社二社」以「最後一次直播」為題彈奏鋼琴曲，不料，直播結束不久後，便傳出他從土城住處墜樓的消息。警方初步調查，楊男從約10多樓高處墜落，員警抵達現場時，人已失去生命跡象，雖經緊急送醫搶救，仍因傷勢過重於中午12時許宣告不治。

事發後網路上出現一篇貼文，聲稱是死者生前所留下，內容提及撒旦奪走他的右手，只剩下一些小舞台、聲樂家會用他，「說好聽是用我給我機會，說難聽就是白嫖免費的，像是巫白玉璽、簡崇元之類的」，到最後流落當保安，開計程車維持生計，還提到母親用他的名義貸款了1000萬買房，要他承擔房貸，導致他每天為了房貸，只能去跑白牌計程車。

▲楊姓鋼琴家的姊姊接獲消息後趕往醫院。（圖／記者陳以昇攝）

而被點名的聲樂家簡崇元，22日凌晨在臉書發文指出，今年2月有找楊男幫忙，楊男二話不說臨危受命，那場演出楊男彈琴，神采飛揚，深深吸引現場觀眾，下台時主人還特別讚賞他的表現，他還笑著說「我們歌者最怕會搶風頭的鋼琴家了。」而這不僅是第一次正式邀約楊男一塊兒做場，沒想到沒有下一次了。

簡崇元指出，網路上流傳一則來源不明的貼文，疑似楊男的最後一篇發文，內容提到他跟巫白玉璽，簡崇元表示巫白老師幫了楊男不少，他幫的也只有2月的小演出，且演出隔天立即匯款沒有拖延，如數給付，問心無愧，「我真不明白他何以這麼說。難以相信這是他的手筆，寧願相信這是他人變造。情何以堪啊！」

▲簡崇元貼出2人的對話。（圖／翻攝自簡崇元臉書，下同）

簡崇元說，網路來源不明的文章中傷了他，但卻比不上失去楊男的痛，若警方或家屬需要協助或調查，他也願意配合。也請朋友們在真相未明之前，請停止質疑詆誚。「且讓我們同聲祈禱：存亡兩利，正念常存，大家平安！」