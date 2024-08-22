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新青安「各唱各的調」！　李彥秀批政策亂：犧牲2300萬老百姓權益

▲▼李彥秀 聯訪 李孟諺 婚外情 賴清德 台南幫 相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲李彥秀。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

國內四大房價指數住宅價格不斷創下歷史新高，更傳出近日中央銀行陸續找金融機構總經理「喝咖啡」，要求銀行端自主管理不動產貸款總量，引發外界關注。國民黨立委李彥秀批，從「能源之亂」「兩岸之亂」到現在的「房貸之亂」，部會間、府院間「一人一把號，各唱各的調」，像隻「無頭蒼蠅」橫衝直撞，天天上演「右手打左臉」的肥皂劇碼，最後犧牲的還是臺灣2300萬老百姓的權益。

李彥秀指出，國內四大房價指數，包括政大永慶、信義、清華安富及以內政部住宅價格，不斷以驚人的速度創下歷史新高。去年八月，民進黨政府為了選舉，炒短線推出的「新青安貸款」，更被媒體評為「新青年安非他命」，不僅亂象叢生，讓跨部會打房的努力「完全破功」，更埋下未來房市「完美風暴」的地雷。

李彥秀續指，今年六月，央行總裁楊金龍在立院公開表示「房市的氛圍從本來要下去了、到現在又上來了，不能說是政府政策就不能說。」上個月，央行祭出史上規模最大的「限貸令」，不但在十天內找來34家國銀「喝咖啡」，更要求限期內交報告，如同下達34道金牌，要求降溫房市。

但李彥秀認為，這樣也造成真正有房貸需求的民眾，「求貸無門」民怨四起，昨天財政部、金管會集體出動，調查八大行庫、全體國銀是否有「限貸令」。賴清德政府「政策亂象」再添一樁，央行為避免金融泡沫，要求總量管制，降低不動產的放款水位；但是財政部與金管會不希望因為「限貸令」引發民怨。財政三部會大鬥法，夾在中間的國銀行庫，在媳婦與婆婆之間左右為難。

李彥秀轟，從「能源之亂」「兩岸之亂」到現在的「房貸之亂」，部會間、府院間「一人一把號，各唱各的調」，像隻「無頭蒼蠅」橫衝直撞，天天上演「右手打左臉」的肥皂劇碼，最後犧牲的還是臺灣2300萬老百姓的權益。
 

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