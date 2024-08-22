「台南幫」接連出事！　李彥秀揭賴清德劇本：肥皂劇會繼續上演

▲林宜瑾。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

近日被外界視為總統賴清德嫡系人馬的前行政院發言人陳宗彥、前交通部長李孟諺以及民進黨立委林宜瑾接連出事。國民黨立委李彥秀表示，一週內三人出事，這波民進黨派鬥爭對賴清德的反撲力道，「既快、又狠，而且精準無比」，「刀刀見骨，直指要害」，完全不給賴清德任何喘息的機會，賴清德究竟會暫時豎起白旗止戰，還是會以黨國機器下更重的殺手鐧，民進黨內的政治肥皂劇恐怕還會繼續上演。

李彥秀提到，賴清德的「台南幫」，從陳宗彥、李孟諺，到昨天的林宜瑾，一週內三人出事，這波民進黨派鬥爭對賴清德的反撲力道，「既快、又狠，而且精準無比」，「刀刀見骨，直指要害」，完全不給賴清德任何喘息的機會，賴清德只能在中常會上無力地喊話「注意私生活紀律，要求克制、檢點，不要再讓民進黨受傷」。

李彥秀提到，過去意義風發的賴清德，像頭戰敗的獅子，只能無助的低鳴呻吟，自舔傷口，完全看不到就任百日，原本該有的「政治蜜月期」光環。「個性決定命運，態度決定高度，謀略決定結局」，固執的個性、傲驕的態度、拙劣的謀略，「羽翼未豐，就急欲稱王，更不給黨內不同力量空間，」魯莽與暴走的政治性格，就如同2020年初選挑戰蔡英文的翻版，賴清德一手造成了自己今天的困境。

李彥秀說，當然，賴清德也不是沒有政治長處，否則也無法成為今天的總統與黨主席，賴清德深深瞭解「衝突、妥協、進步」的哲理。2014年登革熱疫情，賴清德選擇唾面自乾重返議會；2020年初選失敗，賴清德選擇伏首沉潛蓄積能量；2023年陳宗彥事件，賴清德選擇低調讓步勉強妥協。

李彥秀認為，一週內連續三次重擊，恐怕賴清德也會重新思考黨內的權力平衡，以及共主稱王的腳步。只是，賴清德過往的作風，黨內不同派系也非常清楚。這次的三記重拳只是「開槍示警」，還是要「一槍斃命」；賴清德會如同過往暫時豎起白旗止戰，還是會以黨國機器下更重的殺手鐧，民進黨內的政治肥皂劇恐怕還會繼續上演。

