首度公開季報！小米汽車賣一輛「虧27萬元」　雷軍：還在投入期

▲小米SU7。（圖／ETtoday資料照）

記者廖翊慈／綜合報導

小米創辦人雷軍21日首次公開汽車業務季度成績單，智慧電動車等創新業務收入64億元（人民幣，下同），單季累計交付新車27307輛。智慧電動車等創新企業淨虧損18億元。陸媒指出，以此推算，小米汽車單車虧損超6萬（約台幣27萬元）。

據《新華財經》報導，雷軍在微博發文表示，「小米第二季財報：營收889億，成長32%；調整後淨利62億，成長20.1％。堅持技術立業，研發投入55億，成長20.7%。」

▲▼小米汽車首度公開季報。（圖／翻攝自微博／雷軍）

雷軍的文中還提及，「智慧汽車等創新業務：交付提速，全年10萬輛交付目標預計11月完成。第二季交付27307輛，營收64億，毛利率15.4％；虧損18億，還在高投入階段。」

報導指出，小米汽車業務前期需分攤包含，工廠建設、技術研發、人員成本、門市建設等費用，虧損屬正常狀況，目前小米汽車在保質保量的基礎上，進入產能全面提速階段，計劃11月提前完成，全年10萬台交付目標，全年衝刺12萬台，預計年內單車虧損會逐步收窄。

▲北京車展。（圖／ETtoday資料照）

雷軍在個人微博就「小米賣一輛車虧6萬多」相關熱搜進行了回應。雷軍深夜表示，「造車很苦，但成功一定很酷！小米汽車還在投入期，希望大家能理解。」