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小米Q2營收創新高！電動車毛利率15.4%

▲▼小米汽車,小米,小米SU7。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲小米汽車SU7。（圖／ETtoday）

記者蔡紹堅／綜合報導

小米集團21日在港交所公告，今年第二季，集團總營收為889億元（人民幣），創下歷史新高，年增32%，經調整淨利為62億元，年增20.1%。各界關注的造車方面，小米智慧電動汽車業務及其他創新業務收入64億元，毛利率為15.4%。

小米集團財報顯示，2024年二季度，小米集團智慧電動汽車等創新業務分部總收入為64億元，經調整後淨虧損為18億元，智慧電動車ASP為每輛22.86萬元。

毛利率方面，第二季，小米智慧電動車等創新業務分部毛利率為15.4%。比較而言，同期小米手機業務的毛利率為12.1%，集團整體業務毛利率為20.7%。

小米集團總裁盧偉冰表示，毛利率對公司來說很重要，如果沒有好的毛利率，可能會造成規模越大虧損越大，「身為小米的第一款車，公司本身對這個毛利率還是比較滿意的。」

▲▼小米汽車,小米,小米SU7。（圖／記者蔡儀潔攝）

盧偉冰解釋，這體現了小米的幾個能力，一是供應鏈管理能力、二是智慧製造能力，三是供應鏈對小米有信心，「從更大的量級來看到小米，從而使小米汽車有了成本的釋放。」

對比下其他新勢力車企的毛利率，特斯拉第二季整體是18%，汽車毛利率是13.9%；小鵬第二季毛利率為14%，汽車毛利率為6.4%；極氪二季毛利率17.2 %，整車毛利率為14.2%；蔚來第一季汽車毛利率為9.2%；理想第一季毛利率20.6%。

對於小米SU7目前的虧損，盧偉冰說，目前小米汽車的規模較小，而汽車是一個典型的規模經濟的行業，未來有信心做大汽車的規模，同時，小米第一輛車是純電轎車，投入成本本身就比較高，消化這部分成本還是需要一定的時間，「相信未來虧損會進一步收窄。」

盧偉冰還說，6月小米汽車工廠開啟雙班生產，並於7月進行了產線調優維護，預計將於今年11月提前完成累計交付新車10萬輛的目標，並將衝刺全年交付新車12萬輛的新目標。

▲▼ 北京車展,小米汽車。（圖／記者蔡儀潔攝）

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