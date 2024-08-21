反擊歐盟向電動車開刀！陸對進口乳製品展開反補貼調查

▲大陸對歐盟進口的乳酪等乳製品展開反補貼調查。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

歐盟20日宣布，對中國大陸電動車加徵最高將近36.3%的關稅，引起大陸商務部不滿，揚言將採取一切必要措施，捍衛企業正當權益。隨後，大陸商務部便於21日下午表示，收到大陸乳製品協會代表業者提交的申請，對歐盟的進口相關乳製品進行反補貼調查。

大陸商務部提到，於7月29日收到中國乳製品協會和中國乳製品工業協會代表國內乳製品產業正式提交的反補貼調查申請，申請民眾請求對原產於歐盟的進口相關乳製品進行反補貼調查。

大陸商務部指出，根據《反補貼條例》第十六條規定，8月7日，商務部就有關反補貼調查事項向歐盟政府發出磋商邀請，並於8月14日與歐盟政府進行了磋商。

▼歐盟對中國大陸進口的電動車加稅。（圖／CFP）



大陸商務部說，申請書中主張，申請調查產品接受了歐盟及其成員國政府的補貼，歐盟相關乳製品產業（企業）可能受益的補貼計畫共20項。經初步審查，商務部認為申請書中包含了《反補貼條例》第十四條、第十五條規定的反補貼調查立案所要求的內容及有關證據。

大陸商務部還說，根據上述審查結果，依據《反補貼條例》第十六條的規定，商務部決定自8月21日起對原產於歐盟的進口相關乳製品進行反補貼立案調查。

根據大陸商務部的公告，調查範圍為「原產於歐盟的進口相關乳製品」，被調查產品名稱為「相關乳製品」，英文名稱為「Certain dairy products」。

公告中的產品描述提到，相關乳製品具體包括鮮乳酪（包括乳清乳酪）及凝乳，經過加工的乳酪（無論是否磨碎或粉化），藍紋乳酪和婁地青黴生產的帶紋理的其他乳酪，其他未列名的乳酪，未濃縮及未加糖或其他甜物質的乳及稀奶油（按重量計脂肪含量超過10%）。