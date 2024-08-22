日本爆買不到米！當地人崩潰「一直在吃麵條」　官方喊話了

▲ 日本稻米短缺！消費者恐慌囤米，農林水產省喊話別擔心。（圖／鏡週刊提供）

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網友發文抱怨買不到米！近期旅遊人潮激增使稻米需求增加，加上日前發布會有「巨大地震警報」，掀起當地囤米潮，加劇民眾對供應緊張情緒。日本農林水產省喊話，秋季會有新一批米上市，喊話消費者別恐慌。

據《NHK》報導，日本網友於社群媒體X發文抱怨，工作附近地點附近的超市真的沒有米，「他們只賣糯米，連糙米都沒有了」，另有人抱怨「一直在吃麵條，到處都找不到米」；「稻米短缺」與「無米」8月於Google搜尋量持續增加，至於稻米的庫存量處於歷史最低水準。

農林水產省指出，截至6月底，作為主糧的稻米需求量為702萬噸，比去年增加11萬噸，這是10年來首次稻米需求量增加，需求增加可能是因除了旅遊業強勁與白米價格漲幅低於麵類食品等因素；同時民間的稻米庫存今年降至156萬噸，較去年減少41萬噸，是2007年以來最低庫存水位。

儘管去年的熱浪導致供應量低於預期，但消費穩定，故庫存量處於有史以來最低水準導致稻米短缺。農林水產省喊話消費者無須太過著急、恐慌，因為秋季將會有新一批的稻米上市，且今年的稻米品質受熱浪影響較小，故供應狀況並不緊張。日本稻米產區的福井縣也傳出白米專賣店出現缺貨，1名80多歲消費者因無米可買，只能等新米上市。



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