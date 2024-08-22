耐千度高溫！鳳梨皮打造「防火盾牌」效果驚人　網喊：消防員需要

▲ 泰勒用鳳梨皮打造盾牌和鎧甲。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本「大阪染織機械株式會社」先前曾上傳一段影片，實驗將高溫上千度的鐵球放在鳳梨皮上，未料鳳梨皮竟然沒有被燒穿，只留下一塊黑色焦痕，當時引發熱烈討論，也讓國外知名YouTuber靈機一動，讓鳳梨皮搖身成為防火鎧甲。

日媒《maidonanews》報導，大阪染織機械公司今年5月上傳這段影片，可見將加熱到1000度以上的鐵球放在一塊鳳梨皮上，一段時間後鳳梨皮上留下一塊圓形黑色焦痕，但翻面一看幾乎毫無異狀。這次實驗在社群媒體爆紅，至今累積逾617萬次觀看。

擁有248萬粉絲的YTR泰勒（Tyler Csatari）受到這段影片啟發，用鳳梨皮製作一面盾牌，噴火測試後發現真的可以阻擋火焰，驚訝全寫在臉上，接著他又精心製作出鳳梨皮鎧甲，證明鳳梨皮的防火效果。

泰勒的實驗令眾多粉絲驚艷，紛紛留言感嘆，「如果之後沒有看到鳳梨皮盾成為電玩高級防禦道具的話，我會很失望的」、「他真的做出防火鳳梨皮裝備，太不可思議了」、「消防員即將偷走這個設計」、「更棒的是外觀甚至像龍皮」。