「賴清德子弟兵」林宜瑾爭議起底　曾遭控介入他人婚姻

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨立委、賴系子弟兵林宜瑾被控涉嫌詐領助理費，台南地檢署21日持搜索票前往林的台北國會辦公室等處所進行搜索。林宜瑾個性爽朗，從政之路卻不平坦，她曾陷入介入他人婚姻、特助弊案等爭議，弟弟林昱仲則被指控過酒駕、打電話飆罵環保局女祕書6分鐘。

▲林宜瑾陷入詐領助理費疑雲。（資料照／記者屠惠剛攝）

林宜瑾曾是野百合學運東吳大學校際代表，過去擔任許多民進黨大型選舉造勢場合的主持人，風格類似監察院長陳菊，因此獲得「小花媽」之稱，2020年首度參選立委選舉，並在台南市第四選舉區以近六成得票率當選。

不過，林宜瑾近日被指控嫌詐領助理費，台南地檢署21日持搜索票前往她的台北國會辦公室進行搜索，並帶走一大批資料。檢方經過初步審理之後，諭令5位關係人交保、另外12人請回，林宜瑾則在22日清晨以100萬元交保，永康服務處黃姓主任被聲押禁見。

▲檢調搜索林宜瑾的立法院辦公室，帶走一箱資料證物。（圖／記者屠惠剛攝）

此外，去年台南市議員林燕祝曾舉發林宜瑾特助朱明宏標案疑雲，認為朱涉及公職人員利益迴避法及貪汙治罪條例，此事是否與這次的搜索有關，仍有待進一步釐清。

而林宜瑾去年競選立委連任期間，曾被指控介入一對國中教師的婚姻，導致男方與元配分居長達3年。當時林宜瑾駁斥，這是有心人士散播侮辱女性政治人物的假消息，並在今年1月10日由律師陪同親自前往台南地檢署提告公然侮辱、誹謗。

▲王姓女祕書曾在臉書發文控訴遭林昱仲莫名飆罵6分鐘。（資料照／記者林悅翻攝）

林宜瑾的弟弟林昱仲則曾陷入酒駕爭議，還在去年5月間被爆料，涉嫌在酒後打電話給當時的台南市環保局王姓女祕書，並以髒話飆罵對方6分鐘，被對方在臉書發文控訴，「莫名奇妙被飆罵6分多鐘髒話，事後說LINE被盜用了，裝無辜沒事，因是賴系子弟兵，有立委姊姊可撐腰？就可以這麼欺侮人嗎？」

林昱仲當時回應，因為前一晚喝酒，有沒有打電話他真的記不得了，加上他有刪除通話紀錄的習慣，所以電話中沒有通話紀錄，才會認為自己沒有打這電話，事後已向王姓女祕書道歉，並向黨部辭去評委召集人，這是他的個人行為，與姊姊無關，姊姊也沒有介入此事。

如今林宜瑾捲入涉嫌詐領助理費疑雲，是繼行政院前發言人陳宗彥、前交通部長李孟諺之後，第3個出事的「台南幫」成員。面對指控，林宜瑾表示，無論基於什麼原因接受調查，是誤會也好、有心人的爆料也罷，身為中央民意代表，她都會以身作則，配合司法調查釐清案情，「清白太廉價大家都會講，日後就讓證據說話，司法終將證明我的坦蕩」。

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