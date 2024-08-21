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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍市黨部酸「來基隆帶風向」　林右昌幕僚不忍回擊：情報爛成這樣！

▲▼基隆市府前發言人游本明再度抨擊謝國樑「卸責亂扯」。（圖／翻攝游本明臉書）

▲基隆市府前發言人游本明回嗆國民黨基市黨部發言人，「林右昌不是去基隆，他是回基隆」。（圖／翻攝游本明臉書）

實習記者歐承翰／台北報導

國民黨基隆市黨部發言人黃申棟酸民進黨秘書長林右昌，走訪基隆卻私下發採訪通知給媒體，「大老遠跑來基隆，不就是為了要帶風向，說基隆市長謝國樑的不是」。對此，林右昌幕僚游本明今（21日）於臉書反嗆，情報爛成這樣！「他不是來基隆，林右昌本來就是基隆的通勤族，每天回基隆」，她要黃多關注自己的本業及專業技能，別只想當「快樂的成年人」。

游本明表示，謝國樑與國民黨就是不關心基隆和市民，「林右昌不是來基隆，他本來就是基隆的通勤族，每天回基隆」。她怒轟黃申棟，「你知道你的老闆是將軍退伍？你戰場情報爛成這樣，我想吳將軍應該覺得很丟臉」。

游本明說，採訪通知要怎發就是訊息發到記者就好，她比較揪結的是黃伸棟怎麼發採通，發到可以被寫成「最帥發言人」。另外，她表明自己並沒有任何歧視，揪結的是技術性問題，長相被怎麼寫都尊重。

游本明諷刺黃申棟，在處理自己「帥新聞」的同時，別忘了多專注在自己的本業與專業技能，別只像某人只想當一個快樂的成年人。

▼黃申棟爆林右昌不公開行程還刻意發採訪通知給媒體，要林「不要跑來基隆帶風向」。（圖／黃申棟臉書）

▲黃申棟踢爆林右昌的不公開行程，還刻意發採訪通知給媒體。（圖／黃申棟臉書）

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基隆市國民黨林右昌游本明黃伸棟

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